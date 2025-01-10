強冷空氣再凍4天「低溫掉到8度」　1地體感零下1度

記者李姿慧／台北報導

強烈大陸冷氣團發威，加上冷空氣不斷遞補，寒冷天氣將持續到下周一清晨，其中離島連江縣體感溫度最低下探零下1度，今明兩天各地寒冷，高山有望降雪，下周一清晨輻射冷卻加持，還將有一波大範圍低溫，低溫下探8度，下周一白天可望回暖。

▲強烈冷氣團將影響到下周一。（示意圖／記者屠惠剛攝）

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中央氣象署預報員劉宇其表示，強烈冷氣團今天持續南下，北部、東半部雲量偏多且寒冷，降雨分兩區，除東北風影響的迎風面北部、東北部，另有偏中高層水氣從南方海面往南部移動，今天中部山區、南部地區雲量偏多、偶有飄雨，雨勢不會太大。

劉宇其指出，強烈大陸冷氣團影響將持續到下周一清晨，後面持續有高壓遞補，下周一白天後大陸高壓進入東海，台灣改吹溫暖的偏東風，溫度才會逐漸回升，下波大陸高壓冷空氣下周三陸續影響台灣。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來降雨趨勢上，劉宇其說明，今迎風面北部、東半部偶有降雨，南部和山區也有零星雨，上午山區水氣和溫度配合下，玉山陸續出現降雪，今天白天或明天3000公尺以上高山可能也有下雪情況，北部、宜蘭溫度更低，今天山區2000公尺以上也要留意路面結冰和零星降雪；明天零度線回升，北部、東北部2500公尺以上高山要留意路面結冰。

周日到下周一水氣減少，劉宇其表示，各地恢復晴朗，天氣乾冷，下周三和下周四南方雲系北移帶來水氣，同時東北季風增強，可能會有短暫雨，東北風迎風面北部、東半部，南方雲系影響的南部和中部山區，都會有降雨。

溫度部分，劉宇其說明，今起一直到下周一清晨都是強烈冷氣團影響，因水氣不同影響分為兩階段，今天到周六全天感受寒冷，北部整天氣溫14到15度以下，中南部白天高溫略微升但仍有寒意；周日水氣轉乾，冷氣團持續影響，周日到下周一清晨偏乾冷，夜晚和清晨輻射冷卻，許多地方將有局部10度以下低溫。

▲▼溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

低溫分布上，劉宇其指出，今晚到明晨各地普遍12度以下，中部以北、宜蘭空曠地區有10度左右低溫，今天續發低溫特報，周日清晨類似，下周一清晨明顯輻射冷卻效應，內陸空曠地區普遍有10度以下低溫，北部、宜蘭有8度低溫，竹苗北部近山區則可能會有更低溫度出現。

至於強烈冷氣團是否會升級為寒流，劉宇其說明，目前預報台北低溫11到12度，還是強烈冷氣團等級機會高，不過這波冷空氣影響明顯，各地都要留意保暖。

根據氣象署預報體感溫度，今天和明天連江縣體感溫度最低約零下1度到5度不等，金門縣體感溫度最低也下探3度，澎湖今體感溫度最低為5到8度。

本島方面，苗栗縣、新竹市今天體感溫度最低6度；苗栗縣明後天最低約8度、下周一更直探7度；台南市周日體感溫度最低9度、桃園市下周一體感溫度下探8度；宜蘭、嘉義縣市、雲林縣、彰化縣、台中市等縣市下周一清晨體感溫度最低下探9度。