香港結業潮　嘉禾旗下4間電影院突傳停業！

▲嘉禾旗下多間戲院傳出收攤。（圖／翻攝嘉禾影業）



文／香港01

2024年香港戲院業踏入艱難的一年，年內有9間戲院相繼宣布結業或停業，其中嘉禾院線便佔上兩間，分別是在4月22日為結業潮揭開序幕的嘉禾啟德，以及在12月26日宣布停業的南昌V Walk。不過這個寒冬似乎橫跨到2025年，而且焦點再次落到嘉禾院線。

有業界人士向《香港01》報料，稱本周嘉禾院線將再有戲院停業，而經記者上網翻查官網運作情況，發現嘉禾旗下有4間戲院，包括奧海城The Sky、九龍灣MegaBox、屯門StageE及筲箕灣銀河廣場，都只能買到周五（10/1）的門票，往後的日子已未能揀選，再者嘉禾戲院的手機App更全線停止服務，相信是待最新安排。

四間戲院中，以位於筲箕灣的「嘉禾銀河廣場」，營運年資最短，於2021年5月18日才正式進駐筲箕灣，為港島東街坊服務3年多。《香港01》聯絡到戲院員工回覆，對方表示至今仍未收到通知，「其實冇賣飛（沒售票）就知。」又指上次V Walk結業都是兩小時前通知，不表樂觀。

至於旗艦影院位於尖沙咀的海運，1969年開業至今，由星期六起作有限度服務，維持傍晚時段放映一場，暫時周六、日放映的是姜皓文、廖子妤主演的《曾經擁有》。該戲院賣點是超巨幕，提供414個標準座位及42個動感D-BOX座位。

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