普華永道：香港財政赤字高出預期兩倍！財政儲備水平恐創史上最低

▲香港房市低迷，影響港府收入。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

普華永道預估，香港政府本財年財政赤字將達948億港元，超出政府原先的估算近兩倍。普華永道更示警，若港府支出繼續以目前的速度增長，不採取措施扭轉有關趨勢，未來4個財年還將面臨赤字。

根據《香港電台》報導，普華永道認為，港府財政赤字大增的主因，是由於去年整體房地場市場交易疲弱，影響了港府的賣地及印花稅的收入。

普華永道的估算，本財年港府賣地收入約80億元，較原先預估的330億元低76%；印花稅預計將產生580億元的收入，較原先估算的710億元低18%。至於利得稅和薪俸稅收入，預計達2476億元，比原先預計的2756億元少10%。

普華永道預計，至今年3月31日，港府財政儲備將降至6398億元，相當於約10個月政府開支，創有記錄以來最低財政儲備水平（最高水平為28個月）。

普華永道提到，若港府支出繼續以目前的速度增長，而不採取措施扭轉有關趨勢，預計在未來4個財政年度將面臨赤字。

普華永道建議，港府應在未來幾年優先對公共支出進行全面檢討，並加強力度管控開支增長，也必須在管理財政及對公眾的影響之間小心取得平衡。

另外，普華永道認為，港府應採取措施，吸引和留住熟練勞動力、擴大符合稅務寬減的指明資產類別、推動創新普及、發展銀髮經濟等。