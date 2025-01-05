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港府聘前文匯報總編輯吳明　任政務司長高級特別助理

▲▼港府聘前文匯報總編輯吳明　任政務司長高級特別助理。（圖／翻攝CNTV）

▲吳明獲聘為香港政務司司長高級特別助理。（圖／翻攝CNTV）

文／中央社台北5日電

綜合港媒近日報導，前「文匯報」總編輯吳明獲聘為香港政務司司長高級特別助理，協助政務司司長進行有關中國大陸政策研究工作。

綜合香港星島日報、香港01及經濟日報近日報導，吳明已於2日上任，成為香港政務司司長高級特別助理。據了解其月薪約港幣20萬元（約新台幣84萬元）。

據報導，吳明曾任新華社記者，後移居香港，加入「文匯報」擔任高層已有20年左右，說流利廣東話，幾個月前卸任總編輯。

政務司司長辦公室回應媒體查詢時表示，融入中國國家發展大局是香港未來發展新路向、新空間、新動力的關鍵所在，有關工作刻不容緩。面對國家新發展格局以及國際競爭加劇，香港必須加強8大中心地位，加快打造國際高端人才集聚高地，並積極參與粵港澳大灣區建設，實現香港和國家的更好發展。

在上述背景下，開設一個為期一年的短期合約非公務員職位以協助政務司司長進行中國大陸政策研究工作，及就如何加快推動香港融入國家發展大局向政務司司長提供意見和建議。

政務司司長辦公室並且表示，吳明擁有超過40年中國大陸和香港媒體工作經驗，作為專門從事中國大陸事務的媒體工作者，對中國大陸和香港的政策均有深刻理解。基於他的背景和專業履歷，吳明是這個職位最合適的人選，能即時履行相關職責。

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