才剛發年終獎金！女友一知領多少「秒問1句」　他嘆：我是ATM吧

▲原PO覺得自己被女友當成ATM。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

有些人最近已經領到年終獎金！就有網友發文透露，自從女友知道他的年終獎金有多少後，就立刻問他「要資助多少」？讓他忍不住懷疑，「我有時候在想，我的名字叫ATM吧？」貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，自從女友知道他的年終獎金有多少後，就問他「要資助多少讓她出國瞎拼（購物）？」他透露，女友每月收入不到34K，扣除房租及生活開支後，僅剩不到2萬元可用，然而對方卻把剩餘的錢都用在手工藝的課程和教材上，「有時因為你練習用了太多材料，還要資助你材料費」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著原本PO說，女友不願與他父母同住，因為覺得這樣沒自由；之後他找了公寓，結果女友又嫌屋齡高、沒電梯；再後來他找了大樓，結果女友再嫌空間不夠大、不能發出比較大的聲音；於是他又找了郊區的獨棟，豈料女友又嫌交通不便、打掃累。因此，女友最後還是選擇住在租屋處。

原PO說，「我從頭到尾都沒要你出房子的錢，你卻問我說能給你一間儲藏室放材料嗎？車庫能做窗戶透氣跟放工作桌讓你在那邊做手工藝嗎？」更讓他無奈的是，之前他用自己的存款購買一台新車，卻因未事先告知女友而被批評不尊重。

原PO最後還說，原本他過年期間要帶女友回家，介紹給父母認識，結果對方卻選擇和好友出國玩，「也沒跟我討論就刷卡下去，你是不是到時候又要我幫忙付你旅費？」這些事情累積起來，就讓他直呼，「我有時候在想，我的名字叫ATM吧？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「不用『吧？』你就是」、「好可怕的吸血鬼」、「感覺是三觀不合，若結婚遲早離婚」、「如果你說的都是事實，那快分手吧」、「工具人」、「這樣你還不放手，那就好好當你的ATM，別抱怨！」。

【延伸閱讀】

►像有電流穿過！他吻「1部位」女友超愛 網爆共鳴：是我的開關

►月薪4萬「什麼工作CP值最高？」 網推1職業：年紀大也有機會

►送S24+空機「男友回送iPhone 16 Pro Max」 她一到通訊行心冷了