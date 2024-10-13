送S24+空機「男友回送iPhone 16 Pro Max」　她一到通訊行心冷了

▲男友的舉動讓原PO心冷。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「換作是你們能接受嗎？」近日有網友發文表示，男友生日時，她送了對方一支「S24+空機」，豈料換她生日時，男友雖然帶她去通訊行，卻「要我直接用高資費綁48個月的約」，她當下頓時心冷，這是正常的嗎？貼文曝光後，掀起網友討論。

這名網友在「匿名公社」上發文表示，男友生日時，她買了一支「S24+空機」當禮物，對方開心收下的同時，也承諾之後會送她iPhone 16 Pro Max。由於iPhone 16系列已經開賣一陣子，所以男友也真的履行承諾，帶原PO去通訊行，「但問題來了......」。

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原PO透露，兩人到通訊行之後，男友要她用最高的資費綁48個月的約，「意思是他只想用一個便宜的價格買手機，但後面高資費要我自己繳」。當下她只好故意說自己還在考慮顏色，並在事後告訴男友，「我不想綁高資費」。

豈料男友卻說自己很有誠意要送手機，他以前從沒送手機給女朋友。聽到這席話，原PO也無奈，「搞得我好像不領情」，但她當時真的有一種心冷的感覺，這樣是正常的嗎？

貼文曝光後，掀起網友討論，「或許他幻想這樣也可以給你綁約30（48）個月」、「有送啊，他送你到通訊行買手機」、「禮尚往來是要的，說到沒做到這又是另一回事，男的這樣那就算了」、「綁多久的約，月費請他一次付，也是可以的」、「送人東西就不要想著要讓對方回禮更貴或同等的就好，不要期待就不會有傷害」。也有網友開玩笑，「原來通訊行可以這樣衝業績」。