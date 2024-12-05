像有電流穿過！他吻「1部位」女友超愛　網爆共鳴：是我的開關

▲女生喜歡被吻脖子嗎？（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

情侶間難免會有親密接觸，近日有網友發文表示，他和女友擁抱時，很喜歡親親頸部，結果對方就說這樣感覺很酥麻，因此他就想知道，多數的女生都喜歡被親脖子嗎？貼文曝光後，不少網友都直呼「喜歡，會有不一樣的感覺」、「我也是用這招來跟我們家的玩」。

男網友在Dcard上，以「大多數女生會喜歡被吻頸部嗎」為標題發文，提到他平時和女友擁抱時，最喜歡親親頸部，結果對方都說這樣很酥麻。除此之外，他也會吻女友的耳朵、臉頰、額頭、腰，而女友也覺得很療癒。對此，他就好奇，大多數女生都喜歡被吻頸部嗎？

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貼文曝光後，不少網友都表示，「喜歡，感覺真的會很酥麻，而且會引起慾望」、「喜歡，你蠻懂情趣的」、「脖子很敏感，喜歡啊」、「小聲說，超喜歡，是我的開關」、「超級酥麻，愛死了」、「超愛，就算是呼吸都撩人，從頸側嗅到耳後，溫熱的氣息真的會像電流一樣穿過脊柱」。

也有網友說，「頸部可以吻，但不要亂種草莓」、「喜歡！感覺有種他喜歡我的味道的感覺，但是不能到處留下口水，我不行 」、「不喜歡，舔了會瘋狂大笑，停不下來，笑到肚子痛」、「輕輕的親喜歡，但我男朋友都弄到我脖子很癢，癢到我快休克」、「吻都很好，但個人不喜歡舔，有口水會有點冷掉」。

本站曾報導《別只親嘴！女生最愛你「親這7害羞部位」 只是不敢說啦》，國外網站《Men's Health》先前分享，女生特別喜歡被吻頸部，再來包含腰、前額、手指等處，也都有機會讓女生害羞或是特別有感覺。