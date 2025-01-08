做不到3個月「驚見年終入帳了」　一票菜鳥爽喊：拿到10萬

▲行政菜鳥領到5000元年終，驚訝又開心！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少公司陸續發放年終獎金犒賞員工，而一名女網友驚呼，才剛到職因此並不期待有年終，不料這次薪水多了5000元，讓她雀躍不已，但同時也好奇拋問「未滿三個月有年終是正常的嗎？」文章曝光後，一票網友也分享超爽年終，「我做5個月，年終4萬7，一樣行政」、「去年4月入職，年終10萬，電信客服」。

一名女網友在Dcard表示，她是社會新鮮人，從事行政一職，底薪3萬3000元見紅就休，目前到職快3個月，意外發現這次薪水多了5000元，讓原PO又驚又喜。

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原PO進一步說道，公司還未發放薪資單，加上入帳明細只註明薪資加底薪，「我猜應該就是年終了」，畢竟才任職不久，她本以為沒有年終，如今天下掉下來5000元，讓她好奇拋問「未滿三個月有年終是正常的嗎？」

底下網友熱議，「才來三個月，有年終就不錯了」、「為什麼大家年終這麼早發」、「看公司，我前公司沒有，現職公司未滿3個月有年終，但未滿一年的年終沒有別人多就是了」、「到職3個月，如果按月計算（3/12）*33000=8250元」、「才入職3個月而已！老闆有給年終不錯了～但年終按比例算的話應該是8250元」。

一票菜鳥也超爽分享，「前年9月入職，等於滿4個月，年終拿到15000元，我整個也受寵若驚」、「去年9月入職，年終四萬」、「12/27報到，年終1萬」、「入職4個月，年終25000元」、「我大學在一間公司當工讀生，入職3個月而已，年終就有6000元了」、「我做5個月，年終4萬7，一樣行政」、「去年4月入職，年終10萬，電信客服」。