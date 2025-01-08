花蓮市民小巴推超值月票　「Hualien Yo真行」年終滿額贈好禮

▲▼超值月票等於僅需500元即可搭乘市民小巴30趟。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府推出市民小巴自四個月以來，深受在地居民與遊客歡迎，成功滿足民眾市區短程行動需求的運輸服務，同時也強化公車路網缺口，為感謝民眾的支持並回饋在地居民，花蓮縣政府攜手該路線營運客運業者太魯閣客運，推出市民小巴定線定班路線超值月票，購買超值月票等於20趟贈送10趟的優惠。

花蓮縣政府表示，市民小巴原單程票價為25元，超值月票的促銷活動等於僅需500元即可搭乘市民小巴30趟！即日起民眾可前往「Hualien Yo真行」官網上訂購，超值月票使用截止時間至今年7月31日止。

另外，此超值月票方案促銷方案適用於定線定班路線，不適用於市民小巴-行動遊花蓮路線的預約搭乘路線，請民眾特別留意！

▲購買「Hualien Yo真行」官網上「行」的商品，全面享有年終回饋七折優惠價。

民眾若有訂購市民小巴-行動遊花蓮路線的需求，花蓮縣政府也祭出「Hualien Yo真行」官網【樂享MaaS年終慶】回饋活動，即日起至今年1月19日購買「Hualien Yo真行」官網上「行」的商品包含市民小巴乘車券、訂購預約接送、共享機車、TPASS月票等熱門商品全面享有年終回饋七折優惠價！

同時，配合【樂享MaaS年終慶】活動縣府還加碼贈送滿額好禮，民眾於「Hualien Yo真行」官網同一帳號購買「行」的商品(市民小巴定線定班超值月票促銷方案不適用)，累計滿額200元即可獲得彩繪公車帽子1頂；累計滿2,000元，可獲得彩繪公車背包，好禮數量有限贈完為止。

