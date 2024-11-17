月薪4萬「什麼工作CP值最高？」　網推1職業：年紀大也有機會

▲原PO想要輕鬆過日子。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／曾筠淇報導

許多人都嚮往能找到一份錢多、事少、離家近的工作，近日有網友好奇拋問，有沒有什麼工作相對輕鬆，但月薪又可以領到4萬元呢？貼文曝光後，掀起討論，其中不少網友都覺得保全是不錯的選擇，「保全，但4萬起跳的不多」、「廢話，保全啊」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「四萬月薪最高CP的職業推薦」為標題發文，提到他的預期薪資是月薪4萬、年薪大約50萬，有沒有什麼職業能達到這個標準，但是工作內容又相對輕鬆呢？他不考慮發展性，只求爽爽過日子。

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貼文曝光後，不少網友都表示，「保全，少走40年彎路」、「保全不用動腦，但是要白班」、「我代理老師當10年才發現保全超爽」、「保全找園區的，薪水比較高」、「保全真的穩，年紀大了也還是有機會」、「保全唯一解，閒暇時間夠多，用來研究副業都行」。

▲網友覺得保全是個不錯的選擇。（示意圖／ETtoday資料照）

也有網友指出，「保全3萬居多，4萬要大社區或豪宅，但確實就是最高CP職業」、「上次看到大樓的保全又高又壯，是有挑過」、「說保全的沒住過大樓？每棟都有一、兩個瘋子弄得你不要不要的」。

本站曾報導《夜班保全玩Switch！被住戶當雜工 過來人勸退：缺錢再來做》，多數保全的主要工作是「通報」，但也常包辦非分內工作的事情，因為如果不做，就可能被投訴。雖然很多人覺得保全的工作輕鬆，但要坐在椅子12小時、一週6天，沒找其他事情做也很難撐。

至於薪水部分，人力銀行上的職缺大多落在月薪3萬元左右，如果地點在精華區，或者是工時較長、夜班等，也有到5、6萬元不等。