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女到前男友家喝酒慘遭3人性侵！現任來電才脫困　判決出爐

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

黃姓男子等3人，找來前黃的前女友到住處一起喝酒，酒後3人輪流性侵女子得逞，被害人憤而提告。屏東地方法院依強制性交罪將3男分別判刑，其中黃判處有期徒刑9年10月；王男判處有期徒刑8年；楊男判處有期徒刑7年6個月。可上訴。

判決書指出，黃男、王男及楊男3人，於112年6月27凌晨，在黃男房間內與黃男前女友共同飲酒，嗣被害女子在床上休憩，黃等3人均不顧她表示不要及推拒、哭泣，先後性侵得逞。嗣因被害人案發時現任男友以通訊軟體微信聯絡她，被害人方得脫困，並於同日報警，同日8時46分許前往醫院驗傷採證，因而查悉上情。

屏東地院審理，黃等3人固坦認有於前揭時、地，與告訴人共同飲酒，其中黃辯稱：「我與告訴人前是半同居男女朋友，她會來我家找我喝酒，喝完都會發生關係，本案我與告訴人是合意為性行為，發生性行為後，我倒頭就睡，我無持續壓制告訴人的手」；3男都矢口否認有2人以上共同強制性交犯行。

其中王男辯稱：「我當天喝酒後就睡著，我不知發生何事，我無碰告訴人身體，亦未強制性交告訴人，之後黃男有叫我起床；如果我們性侵告訴人，她當下就會報警」；楊男辯稱：「案發當天我喝酒後就睡著，我不知黃、王有與告訴人為性交行為，我沒有用性器摩擦告訴人陰道口」。

法官審酌被告3人與告訴人為朋友關係，竟不顧友誼，共同對告訴人為強制性交犯行，犯罪行徑大膽，對於告訴人身心難以抹滅之永久性創傷，且案發後串供卸責、毫無悔意，倘法院僅宣告低度之刑罰，自另一角度而言，等同向告訴人表示其法益在法律上不值得高度保護，不啻對於告訴人之心理再度造成創傷，依強制性交罪將3男分別判刑。

其中黃男判刑9年10月，王男判8年，楊男判7年6個月。另外，黃男有與被害人以40萬元達成和解。

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