10天抗告期限快到了！　黃國昌曝：柯文哲將會提抗告

▲柯文哲涉嫌弊案遭起訴後，被法院裁定交保，檢方兩度抗告成功，台北地方法院2日再度開庭，裁定柯文哲還押北所。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北地檢署於2024年12月26日起訴前民眾黨主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、眾望基金會董事長李文宗等4人，歷經北院召開3次羈押庭後，4人皆被羈押禁見，而沈、李也已提出抗告。面對抗告期限將至，民眾黨代理主席黃國昌9日透露，柯文哲將會提抗告。

黃國昌9日傍晚接受廣播節目《POP大國民》訪問，節目進入廣告時間時，主持人錢怡君詢問「柯文哲到底要不要提抗告啊？」黃國昌則肯定的說「會提會提」、「他就是會提，我們尊重主席（柯文哲）跟律師團最後的選擇，但是會提」。

而廣告時間結束後，錢怡君再度談及柯文哲是否抗告，黃國昌也正式告訴聽眾「會，主席（柯文哲）跟他的律師團會提抗告。」錢怡君也說，否則再被羈押下去，最多可達15個月。

黃國昌強調，「當然要提抗告。」當時檢察官偵查時候，柯文哲很坦蕩地說「我讓你押、給你押4個月」，結果北檢羈押4個月後繳出「笑掉人家大牙的起訴書」，真的不知道怎麼吐槽，且羈押4個月後還有臉跟法官說「一定要繼續押」、「若不繼續押，案子辦不下去」，那當初到底是怎麼起訴的？

台北地檢署於去年12月26日偵查終結，依《貪污治罪條例》違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等起訴柯文哲、沈慶京等11人，求處柯文哲總計28年6月徒刑；全案移審北院後，柯、沈、應、李和前台北市副市長彭振聲獲裁定交保，北檢對柯、沈、應、李提抗告，台灣高等法院撤銷並發回更裁，北院又裁定加保，使北檢又提抗告，最終北院2日裁定柯、沈、應、李4人羈押禁見。

而柯文哲等4人遭羈押禁見，不服可於收裁定後10天期限提起抗告；北院為避免上級的高院不同合議庭受理抗告案出現見解歧異，因此抗告期限內收齊4人抗告狀後再送高院，或期限將屆就送高院。

▼民眾黨代理主席黃國昌接受《POP大國民》專訪。（圖／《POP大國民》提供）