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彰化女童發燒染黴漿菌咳不停！抗藥性增加　醫：赴日旅遊要注意

▲彰化女童染黴漿菌咳嗽發燒。（圖／部立彰化醫院提供）

▲彰化女童染黴漿菌引發肺炎咳嗽發燒。（圖／部立彰化醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名11歲顏姓女童日前高燒咳嗽不止，診所治療未見好轉，轉診至衛福部彰化醫院後確診為黴漿菌肺炎。住院期間持續高燒咳嗽，直至改用另一種抗生素才好轉，七天後出院。醫師指出，類似案例近期增加，顯示黴漿菌抗藥性問題日益嚴重，尤其日本黴漿菌感染人數創10年新高，民眾前往旅遊時更要注意。

女童媽媽指出，女兒日前先從高燒開始，動輒超過攝氏39度，在診所看診服藥後的第3天轉為咳嗽，仍是高燒不停，轉診到彰化醫院檢驗確定是感染黴漿菌，也引發肺炎，住院治療卻還是持續咳嗽高燒，家人憂心忡忡，經醫師解釋後更換抗生素治療才好轉，住院7天出院，前後折騰10多天，不只是小孩，家長也是備受折磨。

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▲彰化女童染黴漿菌咳嗽發燒。（圖／部立彰化醫院提供）

▲彰化女童染黴漿菌咳嗽發燒。（圖／部立彰化醫院提供）

小兒科主任馬瑞杉說，女童轉院來之後，經多病原核酸檢測(PCR)確診是黴漿菌感染，而且其X光片左肺大片反白，顯示為肺炎，因此住院以常規的巨環類抗生素治療，但高燒仍未退，住院3天後的左肺X光片反白範圍更大了，顯示抗生素失效，改用替代的去氧羥四環素 (doxycycline)治療才好轉。

馬瑞杉指出，不只是顏姓女童，最近還有很多孩童個案也都有這類抗藥性的情況而住院，兄弟姊妹間相互傳染而一起住院的案例也不少，顯示醫界憂心的抗生素抗藥性問題越來越嚴重。

▲彰化女童染黴漿菌咳嗽發燒。（圖／部立彰化醫院提供）

▲部立彰化醫院小兒科主任馬瑞杉。（圖／部立彰化醫院提供）

馬瑞杉說，黴漿菌是一種非典型細菌，目前沒有疫苗可預防，傳染途徑主要為呼吸道飛沫傳染，好發於兒童及年長者，易群聚傳染。黴漿菌和大部分的細菌不同，雖然易造成肺炎，但得病者卻常常精神奕奕，所以常被戲稱為「會走路的肺炎」(Walking pneumonia)。

馬瑞杉強調，日本黴漿菌感染人數創10年新高，民眾旅遊日本要注意，而我國的黴漿菌感染雖然沒有大量攀升，但近幾個月來的人數確實不少，尤其是接下來的農曆過年期間，群聚機會多，要多加預防，最好是勤洗手、在公共場所佩戴口罩、充足睡眠、均衡飲食。

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