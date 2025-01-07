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社會 社會焦點 保障人權

建商挖垮民宅！三重女哭整夜「一覺醒來天塌了」　千萬家當變泥土

記者閔文昱／綜合報導 

新北市三重區六張街工地6日開挖地下室造成兩側鄰房傾斜龜裂，其中184號公寓在晚間8點49分突然倒下，另一棟190號也傾斜嚴重，工務局將連夜拆除3樓及頂樓違建。對此，有居民表示，此次事故讓他們家財損將近1000萬，從個人物品到媽媽的大量的畫作全都無法救回，讓她崩潰痛批「導致這場悲劇的建商，我一定會要你們付出代價。」

有受災居民在Threads發文表示，由於他們家傾斜30度變成危樓無法進入，相關單位將在6日晚間連夜進行拆除作業，所有物品都來不及救出，除了請消防人員協助拿神主牌位外，幾百件的衣服、包包、鞋子、上萬的化妝品、上萬的全套小說，以及從小陪她到大的娃娃，都將在今晚「化作泥土」。

▲三重六張街民宅傾斜，其中184號公寓在晚間8點49分突然倒塌。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲三重六張街民宅傾斜，其中184號公寓在晚間8點49分突然倒塌。（圖／記者陳以昇翻攝）

原PO透露，除了她的個人物品以及珍藏的回憶外，損失慘重的還有媽媽，因為媽媽在家中還擺放了10幾年來上百幅畫作，「失去這些等於失去她的半條命」，人在國外的媽媽得知消息後甚至心死表示「不想回台灣了」，初估此次事故讓他們家總共損失將近1000萬元。

原PO指出，此次事故讓她哭了整個晚上，建設公司卻稱是地下水錯估三米才導致鄰房地基下陷，懷疑對方根本就是故意的，現在任何道歉都是受災戶最不想聽的話，「你們懂睡一覺醒來天塌了的感覺嗎？我家真的塌了，X很崩潰」、「導致這場悲劇的建商，我一定會要你們付出代價」。

在 Threads 查看

針對這起事故，新北市府工務局說明，三重六張街一處工地6日上午發生損鄰事件，市府緊急疏散及安置六張街184號、190號及192號居民，共66戶220人，原定今晚拆除傾斜嚴重的190號3樓及4樓頂違建，未料184號卻突然倒塌，幸無人傷亡。工務局和新北市土木技師公會從中午就進駐三重六張街做安全檢測，目前也持續在現場密切監控。

▼現場慘況曝光。（圖／翻攝自Facebook／我是蘆洲人 loveluzhou）

▲三重民宅倒塌。（圖／翻攝自Facebook／我是蘆洲人 loveluzhou）

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