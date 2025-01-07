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快訊／幼兒園狼師毛畯珅性侵猥褻6童逾200次　二審加重判28年8月

▲▼幼兒園狼師毛畯珅。（圖／記者吳銘峯攝）

▲幼兒園狼師毛畯珅二審仍遭重判，他出庭時態度高傲，瞪視記者。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

男子毛畯珅在母親開的台北市信義區某幼兒園內擔任教保員，他涉嫌在2年間染指至少20位幼童，並持有600多部被害人的性影像，一審認定他對6名女童下手，犯行超過200次，重判有期徒刑28年。案經上訴，高等法院二審審理後，7日撤銷改判，將毛男加重判有期徒刑28年8月。可上訴。

毛男現年約30歲，出身幼教世家，自己是大學社工系畢業。而本案判決指出，他2021年9月退伍後就在母親經營的幼兒園擔任教保員，別名「ADY哥哥」，在園內負責管理監視器、參與協助教學、照顧全園幼童之生活起居及於園內接送幼童之工作，另於午休時間兼任幼兒園兼營托嬰中心的托育人員。

但毛男工作不到1年，2022年7月間就出現他疑似侵犯兒童的傳言，但當時並無確實證據。直到2023年7月間，有女童向家長反映，稱毛男藉故碰觸私處，甚至伸手去摸，若遇到反抗，毛男會拿水瓶打臉壓制，逼孩子就範，還命令被害女童不能告訴別人。家長緊急報警處理，全案因此爆發。

檢警單位隨即搜索幼兒園與毛男住處，查扣大量非法影像。毛男也因此遭羈押至今。檢方並於2023年8月間依照「加重強制性交」、「加重強制猥褻」等多項罪名，對毛男提起公訴。一審台北地院審理後，認定毛男對6名幼童性侵、猥褻、拍下不雅照，其中有2名幼童更是分別遭侵犯100次以上，總計毛男共犯下224個罪名，一審總計判處刑度1252年，並定應執行有期徒刑28年。案件上訴第二審。

二審高等法院於去年10月間首度開庭審理，毛男被提訊時，面對記者詢問「性侵還敢抬頭」、「性侵20名女童你有什麼話要說嗎？」毛男全都沒有回答，還瞪視記者，態度高傲。而他在二審時也坦承「所有女童均有被他『摸』了」，但否認性侵，二審法院也僅開庭2次就結束審理程序，作出判決

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