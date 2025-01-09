少觀所恐怖凌虐！逼室友吞蟑螂、沙其馬捅肛　惡男下場曝

▲驚傳凌虐案的桃園少年觀護所，現已改制為敦品中學。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園少年觀所（現已改制為敦品中學）2020年5月間驚傳凌虐案，一名剛滿18歲的陳姓男子，夥同2名少年聯手凌虐同舍房少年，逼生吞蟑螂、喝尿，甚至還以牙刷插入肛門方式性侵，少年母親得知後向桃園地檢署提告，桃園地院審結後，將被告陳姓男子依加重強制性交罪，處有期徒刑7年8月，還可上訴；另兩名少年則由少年法庭審理中。

判決書指出，陳姓男子夥同2名少年收容人，於2020年5月間，在少觀所舍房內，將剩飯摻入洗碗精、洗面乳、牙膏、尿液後，逼迫被害少年喝下剩飯。

隔天早上，陳男等人先拿勺子強灌被害少年吃下整鍋稀飯，陳還在寶特瓶中裝尿，逼被害少年10秒內喝完，被害少年被脅迫下只好屈從喝下；隨後陳男還不放過被害少年，還交給少年一塊沙其瑪，逼少年把沙其瑪揉成棒狀後插入肛門，陳還脅迫同房林姓少年將牙刷插入被害少年肛門；甚至還逼被害少年生吃蟑螂凌虐，被害少年向前來探視的母親哭訴後提告。

桃園地院審理時，陳坦承有拿牙刷交付被害少年之行為，但否認有何加重強制性交犯行，辯稱「當時都在寫卡片給媽媽」，至於沙其瑪部分並未參與，只有幫忙傳遞牙刷，並未參與強制性交及凌虐少年等行為等語。

法官審酌被告或僅因一時尋歡，而對被害少年造成犯行，不思將造成被害人生理及心理皆巨大創傷，亦對其未來身心發展及生活影響甚鉅，以極具羞辱性方式，考量被告坦承部分犯行，但否認加重強制性交犯行，審結依犯二人以上共同對被害人施以凌虐而強制性交罪，處有期徒刑7年8月；兩少年部分則由少年法庭審理。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：

尊重身體自主權,請撥打110、113。

性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

