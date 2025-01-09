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無照又毒駕！新北男撞死單車女逃逸　檢起訴移請國民法庭審理

▲新北市陳姓男子去年7月間吸食安毒後無照駕駛上路，在龜山區失控撞死騎乘自行車女子，肇事未停車查看還加速逃逸。（資料肇／記者沈繼昌攝）

▲陳姓男子去年7月間吸食安毒後無照駕駛上路，在龜山區失控撞死騎乘自行車女子，肇事未停車查看還加速逃逸。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市陳姓男子去年7月間在五股區某處施用安非他命，無照駕車上路，行經桃園市龜山區自強東路附近，失控追撞前方騎單車女子，女子撞上擋風玻璃後翻滾落地，陳男肇事後未停車查看送醫，反而加速逃逸，女子被路人送醫後仍傷重不治，龜山警方循線查獲陳到案，驗尿發現安非他命反應呈陽性；桃檢複訊時，陳男坦承犯行，檢方偵結依無駕駛執照、吸食毒品駕車過失致死、肇事逃逸等罪嫌移請國民法庭審理。

檢警調查，49歲的陳姓男子於去年7月13日下午在新北市五股區某處施用數量不詳的二級毒品安非他命，明知自己並無駕照仍駕車上路，下午4時35分行經桃園市龜山區自強東路時，突然猛力追撞前方自行車，導致鐘姓女子撞上擋風玻璃後再翻滾落地。

陳男肇事後未下車察看，反而加速逃離現場，鐘姓女子被送醫急救後，延至同日晚間6時24分因頭部外傷併顱內出血宣告不治，龜山警方調閱監視器畫面循線查獲陳男到案，採集尿液檢測，結果呈現安非他命陽性反應，陳男才坦承開車前有吸食安非他命。

桃檢複訊時，陳男坦承犯行，檢方根據警方提供現場照片、安非他命檢測報告等佐證，認為陳男涉犯無駕駛執照、吸食毒品駕車過失致死、肇事逃逸等罪嫌，從重依服用毒品駕駛動力交通工具致人於死罪及肇事逃逸等罪嫌起訴，並移請國民法庭審理。

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