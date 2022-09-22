向軍中學弟借30萬未還...竟遭釘耳、喝尿、燒陰毛！23天慘虐過程曝

▲男子因欠債30萬，被暴力集團綁到台南慘虐23天。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者翁子皓／台南報導

杜姓男子在2016年向軍中學弟借30萬，因無力償還，開始躲避對方。該名學弟的弟弟黃男得知此事後，找來暴力討債集團，將杜男押到台南，以釘書機釘耳、逼喝尿、逼拔自己陰毛，香菸燙肚子、燙腳底板等方式，凌虐杜23天。台南地院依非法持有非制式手槍、攜帶兇器強盜等罪，判處黃男有期徒刑9年2月。

判決書指出，台南黃男因不滿杜男向哥哥借走30萬後，躲避不還錢，找來暴力討債集團首腦李男，率領集團小弟，以買車為誘餌，把杜男騙出，黃男一見到杜男即表明自己要為哥哥討債，逼迫杜交出身上財物、鑰匙、手機後，將對方押到台南某處農舍。黃男將杜男帶到農舍後，拿出槍枝在手上把玩，要求杜下跪，還要杜把手放在桌子上回答問題，當杜回答有讓黃男不滿意之處，身旁小弟便以鉗子夾住杜的手指。

杜之後被小弟以香菸肚子及腳底，又被強迫吃菸頭、吃頭髮、吸強力膠、喝尿，當他下跪時，小弟還把木棍放在他後腿膝窩用力踩上去，有時以手、拖鞋毆打杜男頭部，導致杜被折磨的生不如死。黃男還逼迫杜拔下自己的陰毛，再叫他用打火機燒掉。

討債集團想趁機騙取更多的錢，要2名小弟帶杜男去見舅舅，說杜男還欠130萬元，然而因舅舅無法還錢，杜男又被帶回台南軟禁。杜男雖設法向親友籌到部分的錢，但討債集團已經等不下去了，拿釘書機釘杜男耳朵，再毆打他，要他盡快拿出錢來，再把他載到山區，槍上膛指著頭部逼寫遺書，逼吃樹葉，說是要他嚐嚐那些沒有飯吃的人的感覺，又用石頭猛力砸傷杜的腳踝，最後在杜男右耳旁開了一槍，威嚇杜男當日晚上12點錢要籌出130萬。

舅舅與討債集團取得聯繫，請求討債集團讓杜男前往就醫，杜才因此得救，隨後趁機向警方報案，整起事件才因此曝光。台南地院審結，依非法持有非制式手槍、攜帶兇器強盜等罪，判處黃男有期徒刑9年2月，另依指揮犯罪組織、剝奪行動自由、傷害等罪，判處討債集團首腦李男有期徒刑16年。

