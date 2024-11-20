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無辜被當小王「父子同遭私刑」　逼跪地喝尿再鞭刑...醋夫下場曝

▲▼彰化地方法院。（圖／記者唐詠絮攝）

▲男子撂4友人私刑正義打人遭判刑。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化賴男懷疑妻子與一名男子過從甚密，醋勁大發，撂4友人暴虐私刑再強灌藥酒，並要脅男子父親持水管毆打「教訓自己兒子」，同時自打巴掌跪地磕頭認錯：之後又持熱熔膠條對男子鞭打、拳打腳踢，甚至逼喝尿等種種殘暴行為，直到男子躲進廁所，打電話求救，全案才曝光，地院審結，賴等5人依犯強制罪，判處8月至5月不等徒刑，可易科罰金，皆緩刑2年。

判決書指出，賴男懷疑某男子與其妻子有染，心生不滿，夥同2名賴姓及莊、蔡姓男子共5人，於2023年3月4日，要男子與其父親前往其住處拉下鐵門談判，強逼男子喝下大量藥酒，自打巴掌跪地磕頭認錯，拿出水管要脅其父「你自己教訓兒子給我們看」，老人家擔心兒子被打死，只好聽命行事，致男子頭部外傷、頭皮挫傷、四肢多處擦傷併挫傷、酒精過量等傷害。

賴男怒氣未消，得知男子出現在KTV，一行人再度前往，賴先持熱熔膠條、拖鞋抽打其身體，賴、莊、蔡則徒手毆打頭部及身體，導致其全身多處受到挫傷，甚至並逼迫男子喝尿，脅迫過程全錄影，男子伺機躲進廁所撥打電話給父親報警求救，由芳苑警方報請檢察官指揮偵辦。

法官審酌，賴等5人審理中均已坦承犯行，並已與被害父子達成和解，賠償損失，刑事撤回告訴狀，主嫌賴男依共同犯強制罪，共2罪，各處有期徒刑5月，應執行有期徒刑8月，可易科罰金。緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應於本判決確定之日起1年內，接受法治教育課程12小時。

其餘共犯賴男等4人，分別依共同犯強制罪，分別判處應執行有期徒刑5月至3月不等徒刑，可易科罰金，皆緩刑2年。緩刑期間付保護管束，並應於本判決確定之日起壹年內，接受法治教育課程。

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