海島受困3日靠喝尿維生　大學生獲救高呼：媽，我還活著

▲金姓學生獲救後，搜救人員連忙給他補充水分。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名金姓學生近日前往廣東珠海桂山島遊玩時從石崖處摔落，身體多處嚴重受傷。由於意外現場地處偏僻，與外界失聯的金姓學生僅靠著自己的尿液維生，經過3日才被搜救人員尋獲。當搜救人員發現他時，金姓學生連忙向搜救人員借手機，神情激動地打給家人，「媽，我還活著。」

▲金姓學生在海島上跌傷無法行走，失聯3日全靠尿意維生。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，這名20歲的金姓學生戶籍地在甘肅省，從小就沒有看過大海，於是萌生了去海島看海的想法，便獨自乘坐高鐵到了珠海再乘船前往桂山島。不過，金姓學生遊玩時不慎摔傷，曾試圖自行脫困又多次從高處摔落，造成後背、手臂多處擦傷。

當搜救人員找到金姓學生時，他已經失聯3天且不曾有任何進食，期間僅靠尿液維持生命。獲救時，金姓學生鼻內有大量凝結血塊，左腿部甚至缺少一大塊軟組織，無法獨自站立行走，所幸意識仍相當清醒。

搜救人員提到，隊伍透過衛星定位找到金姓學生最後出沒的地方展開搜尋，當大家發現他時，「他正躺在海島上的礁石下方，衣服髒亂不堪，腿上的傷口已出現腐肉，第一時間趕緊給他補充水分。」