　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

強烈冷氣團來襲狂凍5天「低溫剩8度」　高山追雪時段曝

記者蔡亞樺／台北報導

天氣冷颼颼，中央氣象署指出，今天開始到下周一清晨受到強烈大陸冷氣團的影響，各地感受寒冷，普遍有10度以下低溫，北台灣甚至8度低溫的發生機會，今日到周六高山有可能結冰、積冰，甚至雪霰發生，下周一白天冷氣團減弱，氣溫回升，但下周三另一波東北季風南下，北部及東北部容易下雨。

▲▼入冬以來首波冷氣團南下，全台溫度急速下降，街上行人機車騎士無不搬出冬裝來禦寒。（圖／記者湯興漢攝）

▲今天起到下周一清晨，各地普遍有10度以下低溫。（圖／記者湯興漢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署技正林秉煜說，今天台灣附近整體雲量比較多，桃園以北、花蓮天氣偏陰，新竹以南到中部地區有些中層水氣通過，因此雲量也偏多，山區跟南部則相對可以看到陽光。

他說，目前水氣較多在宜蘭及花蓮，新北市及基隆北海岸層狀性降雨，預估未來3天內迎風面下雨狀況較明顯，如果中層雲系從西邊到台灣通過，不排除西半部山區有零星降雨，配合低溫，西半部山區有路面結冰或雪霰發生的情形。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢，林秉煜指出，今天到周六天氣相對偏濕，桃園以北、宜蘭、花蓮及台東以及山區，如果中層雲系通過比較多不排除有零星降雨，其他地區雲量偏多。周日至下周二水氣減少，預估只有東半部零星降雨，不過整體感受偏乾冷。

他表示，下周三開始配合東北季風南下，南方水氣北上，迎風面的北部和東半部地區降雨機率又開始逐漸提高，南部和中部山區有零星降雨發生。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，林秉煜說，今天北部有2至3度降幅，中南部也逐漸降溫，最冷時候落在明天到周六，整天感受偏冷。下周一白天冷氣團減弱，但清晨溫度仍偏低。下周二略微回溫，下周三東北季風南下，溫度相對沒有這麼低。

林秉煜提到，今晚到明天清晨受到強烈冷氣團南下，苗栗以北、宜蘭有10度低溫，中部零星地區也有10度低溫發生機會。明晚到周六清晨，整體低溫分布比較廣，除了苗栗以北、宜蘭以外，中部出現10度低溫範圍也變得比較廣。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲低溫趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，周六晚上到周日清晨持續有10度低溫出現機會。周日到下周一清晨，特別要注意輻射冷卻效應的影響，10度低溫範圍更廣，各地都有機會，甚至北台灣有8度低溫出現機會。

今天到周六高山留意結冰、雪霰發生情形，林秉煜指出，北宜2000公尺以上高山、中部今天到明天2500公尺以上高山，以及周六3000公尺以上高山有雪霰機會。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
黃仁勳開口「D-Wave重摔36%」！　執行長急喊：大錯特錯
快訊／不明男子闖入！關西機場跑道全面關閉　影響5航班
邱軍撞人前餐酒館聚餐！　闆娘曝：因為他生意更差
快訊／13縣市低溫特報！　6地非常寒冷
陳佩琪哭了　柯文哲開庭前緊抱「妳又要一個人了⋯要好好過」
嘉義超大天坑！　「整車掉落」畫面曝
女星《紅白》唱一半「假牙掉下來」！　工作人員全笑翻

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

徐巧芯喊回台接受審判　林秉文嗆「時間我自己訂」：輪到妳做主？

一票爸媽「自製蒸鼻器」二度燙傷寶寶！他氣炸：已3嬰兒住院

會負擔家中開銷「過年還要包紅包？」　網曝看法：厚薄不是重點

強烈冷氣團來襲狂凍5天「低溫剩8度」　高山追雪時段曝

快訊／13縣市低溫特報！急凍跌破10度　6地「非常寒冷」

國內爆麻疹疫情！小兒感染科醫「點名3行業」再自費補打

春節國道估初三最塞　11條短、長途替代道路一次看

價格貴很多！她猶豫「要到專櫃買內衣嗎」　過來人曝3優點：差很多

麻疹疫苗一早被秒殺！醫曝「以前都放到過期」　1族群可免費接種

赴日「預先通關」13地點曝！內行人揪關鍵嘆：只是地方小機場

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

【泰格與雪兒】3M葉配

【泰格與雪兒】真是個笑話下集

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

胡椒粉加太多出事了！ 黑衣人持棍痛毆 #豆乳雞老闆 #台南

馬路上驚見牛隻逛大街 警牽離車道告誡飼主帶回 #台南 #安南

遭通緝18年大毒梟 #黃正成 遭押解抵台！正面曝光...曾名列十大惡人榜

【走路要看路】陸女邊走邊低頭滑手機　遭氂牛原地撞飛

退休 #女警 淪 #車手 貴婦級打扮被逮！ 自爆面交4次收600萬

徐巧芯喊回台接受審判　林秉文嗆「時間我自己訂」：輪到妳做主？

一票爸媽「自製蒸鼻器」二度燙傷寶寶！他氣炸：已3嬰兒住院

會負擔家中開銷「過年還要包紅包？」　網曝看法：厚薄不是重點

強烈冷氣團來襲狂凍5天「低溫剩8度」　高山追雪時段曝

快訊／13縣市低溫特報！急凍跌破10度　6地「非常寒冷」

國內爆麻疹疫情！小兒感染科醫「點名3行業」再自費補打

春節國道估初三最塞　11條短、長途替代道路一次看

價格貴很多！她猶豫「要到專櫃買內衣嗎」　過來人曝3優點：差很多

麻疹疫苗一早被秒殺！醫曝「以前都放到過期」　1族群可免費接種

赴日「預先通關」13地點曝！內行人揪關鍵嘆：只是地方小機場

徐巧芯喊回台接受審判　林秉文嗆「時間我自己訂」：輪到妳做主？

「可以放過我嗎」5寶辣媽賣毒養兒　和姊弟戀男友賣稀釋毒品

年前入帳基金最後贖回日 年終善用ETF理財

冬日泡湯、追雪有一套！慈濟醫授秘招　安全享受冬季樂趣

想放鬆卻遭偷襲！新北按摩師偷摸生殖器　男客嚇壞怒告

李現二搭楊紫CP感升級！　認了「最愛脫衣過程」講完全場害羞了

「撞牆摔盆」虐死2歲童！網紅5寶媽求交保：兒女需要我　1原因續押

屏警專案取締未戴安全帽　3天抓1975件

黃仁勳看衰！　量子公司D-Wave重摔36%、執行長回擊「大錯特錯」

尾牙穿太辣！被說「期許能像尚樺的胸有雄心」 蔡尚樺機智回應阿Ken

生活熱門新聞

饗饗爆食物中毒　雙月抱不平：未來可能沒人願意賣晚餐

打過麻疹疫苗「1APP就可查」！大票一查驚呆

路上多出白框框！彰化道路限縮惹議　民眾怒了

刺青女優「全裸攝影會」　奧客過分要求決定引退

討厭的濕冷！　全台急凍恐剩5℃

快訊／10級強風要來了　今轉雨越晚越濕冷

韓正妹「超會藏」征服鄉民　本人IG回應：愛台灣

冰箱門連開5天！　最凍時間曝

慈濟師姐貪功凹「佛陀問病圖」　畫家不提告只為保護1個人

麻疹疫苗「留給2族群」！醫：就能避免大流行

慈濟盜圖補救　畫家兒怒：自己拆了吧

李珠珢限動4字哏圖　粉絲：要來中職了

一票女生「嘴咬1物」上廁所　網爆共鳴：寧死也不掛門上

「非常濕冷」恐剩5℃　雨最大時間曝

更多熱門

相關新聞

強烈冷氣團來了！全台降溫探11度　高山有望下雪

強烈冷氣團來了！全台降溫探11度　高山有望下雪

強烈大陸冷氣團今天南下，天氣風險公司天氣分析師李至晟指出，今天北部氣溫呈現下滑的趨勢，中南部在午後也感受到顯著轉涼，今晚中北部的低溫會降為11至13度，南部、花東地區則是12至15度，高山區氣溫夠低，也可能看到雪或是霰這類固態降水。

冰箱門連開5天！　最凍時間曝

冰箱門連開5天！　最凍時間曝

快訊／10級強風要來了　今轉雨越晚越濕冷

快訊／10級強風要來了　今轉雨越晚越濕冷

強冷空氣一路凍到下周一「最低探7度」　追雪最佳時刻出爐

強冷空氣一路凍到下周一「最低探7度」　追雪最佳時刻出爐

強烈冷氣團+水氣　合歡山區路段可能連封5天

強烈冷氣團+水氣　合歡山區路段可能連封5天

關鍵字：

寒冷天氣冷氣團降雨低溫

讀者迴響

熱門新聞

接受器捐後罹癌！　醫證實：來自捐贈者

「1款飲料」喝出一堆病！癌王機率增22%　每周飲用上限曝

即／大漢橋17車連撞　水泥加壓車疑煞車失控

麻疹一開始像感冒　醫曝3常見症狀

CBA球員把女友裝行李箱！拖回宿舍做作業

饗饗爆食物中毒　雙月抱不平：未來可能沒人願意賣晚餐

打過麻疹疫苗「1APP就可查」！大票一查驚呆

獨／邱軍撞死運將重大進展　女友指證他有喝酒

路上多出白框框！彰化道路限縮惹議　民眾怒了

刺青女優「全裸攝影會」　奧客過分要求決定引退

不只邱軍！　洪其德染毒無照酒駕「撞死洗碗工」毀星路

新婚男好心收留朋友　結果妻子被睡走

不是新冠！　醫揭「高燒一驗」幾乎都中鏢

沒遊客！墾丁3飯店驚傳熄燈

看似沒心機「超級雙面人」星座

更多

最夯影音

更多

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

【泰格與雪兒】3M葉配

【泰格與雪兒】真是個笑話下集

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面