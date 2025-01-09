強烈冷氣團來襲狂凍5天「低溫剩8度」　高山追雪時段曝

記者蔡亞樺／台北報導

天氣冷颼颼，中央氣象署指出，今天開始到下周一清晨受到強烈大陸冷氣團的影響，各地感受寒冷，普遍有10度以下低溫，北台灣甚至8度低溫的發生機會，今日到周六高山有可能結冰、積冰，甚至雪霰發生，下周一白天冷氣團減弱，氣溫回升，但下周三另一波東北季風南下，北部及東北部容易下雨。

▲今天起到下周一清晨，各地普遍有10度以下低溫。（圖／記者湯興漢攝）

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氣象署技正林秉煜說，今天台灣附近整體雲量比較多，桃園以北、花蓮天氣偏陰，新竹以南到中部地區有些中層水氣通過，因此雲量也偏多，山區跟南部則相對可以看到陽光。

他說，目前水氣較多在宜蘭及花蓮，新北市及基隆北海岸層狀性降雨，預估未來3天內迎風面下雨狀況較明顯，如果中層雲系從西邊到台灣通過，不排除西半部山區有零星降雨，配合低溫，西半部山區有路面結冰或雪霰發生的情形。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢，林秉煜指出，今天到周六天氣相對偏濕，桃園以北、宜蘭、花蓮及台東以及山區，如果中層雲系通過比較多不排除有零星降雨，其他地區雲量偏多。周日至下周二水氣減少，預估只有東半部零星降雨，不過整體感受偏乾冷。

他表示，下周三開始配合東北季風南下，南方水氣北上，迎風面的北部和東半部地區降雨機率又開始逐漸提高，南部和中部山區有零星降雨發生。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，林秉煜說，今天北部有2至3度降幅，中南部也逐漸降溫，最冷時候落在明天到周六，整天感受偏冷。下周一白天冷氣團減弱，但清晨溫度仍偏低。下周二略微回溫，下周三東北季風南下，溫度相對沒有這麼低。

林秉煜提到，今晚到明天清晨受到強烈冷氣團南下，苗栗以北、宜蘭有10度低溫，中部零星地區也有10度低溫發生機會。明晚到周六清晨，整體低溫分布比較廣，除了苗栗以北、宜蘭以外，中部出現10度低溫範圍也變得比較廣。

▲低溫趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，周六晚上到周日清晨持續有10度低溫出現機會。周日到下周一清晨，特別要注意輻射冷卻效應的影響，10度低溫範圍更廣，各地都有機會，甚至北台灣有8度低溫出現機會。

今天到周六高山留意結冰、雪霰發生情形，林秉煜指出，北宜2000公尺以上高山、中部今天到明天2500公尺以上高山，以及周六3000公尺以上高山有雪霰機會。