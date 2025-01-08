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強冷空氣一路凍到下周一「最低探7度」　追雪最佳時刻出爐

▲▼天氣,行人,路人,上班族,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲強冷空氣明起影響到下周一，將從濕冷轉乾冷，局部低溫下探7度。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(9日)下波冷空氣南襲，將一路冷到下周一清晨，且將從濕冷轉為乾冷，其中周四到周六強度可達強烈冷氣團等級，周五、周六清晨最冷，北部局部低溫下探7到8度，北部、東半部、恆春半島、中南部山區濕冷。另周四到周六高山將有降雪機會。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天將有下波冷空氣南下，強度最強可達強烈大陸冷氣團等級，這波冷空氣預計從周四持續到下周一清晨，影響時間長，前3天周四到周六是濕冷，周日到下周一轉為乾冷，這波冷氣團為周五、周六清晨最冷，中部以北、宜蘭約11度到12度，其他地區為13到15度，其中北部局部地區最低溫下探7到8度。

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強烈冷氣團預計周六晚間略為減弱，不過仍是冷氣團等級冷空氣，下周一清晨因冷空氣加上輻射冷卻作用加持，局部地區也有10度以下低溫，預計要等到下周一白天到下周二，溫度才會回升。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周溫度與降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨方面，黃恩鴻表示，冷空氣影響前3天較濕冷，周四到周六北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨，為陰雨天氣，中南部山區則有零星降雨；周日後環境轉乾，下周一、下周二僅東半部有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

由於近日高山氣溫與水氣配合下，黃恩鴻表示，周四到周六將有降雪機會，其中周四、周五日北部和東北部2000公尺以上高山有降雪機會，中部2500公尺以上高山也有機會降雪；周六北部、東北部2000公尺以上高山，以及中部3000公尺以上高山，都有零星降雪機會。

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