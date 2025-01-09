國民黨拒卓榮泰《憲訴法》報告覆議案　民進黨遺憾：歷史會留下紀錄

▲民進黨秘書長林右昌。（圖／《CNEWS匯流新聞網》提供）



記者杜冠霖／台北報導

立法院去年底三讀通過《憲法訴訟法》修正案，行政院提出覆議；國民黨立院黨團總召傅崐萁則預告「本周五會積極處理」，且不會邀請行政院長卓榮泰報告，對此作法，民進黨祕書長林右昌今（9日）表示，這樣的作法令人遺憾，完全主導的國民黨應為此負起一切責任，而歷史也將會留下紀錄。希望立法院多數黨審慎看待行政院覆議案，以國家民主制度為重，勿把政黨利益凌駕於人民之上，懇切呼籲國民黨、民眾黨支持行政院覆議。

《憲法訴訟法》修正三讀通過，行政院長卓榮泰更表示，這將是憲政體制最大一次迫害。今（9日）已有破百位法律學術工作者發出連署聲明指出，藍白重現粗暴修法過程，強勢闖關一部影響深遠卻未經任何民主審議的法案，誠摯呼籲，立法院通過此項覆議，讓憲訴法回復原狀。而連署者中大咖雲集，除了撰寫刑事訴訟法「聖典」的林鈺雄外，還有之前被提名大法官的何賴傑、廖福特，也不乏過去立場較偏藍營色彩的法律學者。

林右昌說明，民進黨的立場就是窮盡一切最大的努力與方式，以維護台灣得來不易的民主體制。而此次國民黨主導的《憲法訴訟法》修法，修法過程倉促粗糙，嚴重缺乏討論與社會溝通，其結果造成有癱瘓憲法法庭的疑慮，大幅影響人民釋憲權益，不但引發法律學界與律師團體上街抗議，更讓公民社會充滿「毀憲亂政」的質疑。

林右昌強調，行政院依憲政程序提出「覆議」，便是透過憲政機關之間的法定機制，提供立法部門再次審視議案有無不妥之處的機會。這是民進黨身為執政黨，盡一切努力維護國家憲政體制，為全民負起責任的作法。

林右昌直言，如此重要的覆議案，國民黨居然可以再次封殺行政院長到立法院報告，不僅不符合憲政慣例，又徒增憲政機關間的對立。這樣的做法，不但與朱立倫主席所稱朝野「要和不要鬥」的方向背道而馳，是「說一套做一套」，也坐實了公民團體對國民黨「毀憲亂政」的控訴。

林右昌強調，仍希望立法院多數黨審慎看待行政院覆議案，以國家民主制度為重，勿把政黨利益凌駕於人民之上，懇切呼籲國民黨、民眾黨支持行政院覆議。