政院提憲訴法覆議　國民黨轟：掌控憲法解釋權獲取政治利益

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

針對行政院就《憲法訴訟法》修正案提出的覆議理由，國民黨今（9日）表示，行政院執意《憲訴法》覆議的理由或質疑其違憲的說辭，只是為了維持過度寬鬆的標準，得讓當權者繼續掌控憲法解釋權，以獲取政治利益的空間。

國民黨表示，新修正《憲法訴訟法》的規範，與多數先進國家要求三分之二的標準一致，若如同卓榮泰所言此次修法會癱瘓大法官與人民基本權力，其他國家的憲政體制難道都無法運作了？此外，不論是提名時限，或修正公布後立即施行的問題，根本癥結在於賴清德總統應該廣納民意，提出符合社會期待、具備專業素養，而非符合民進黨需求的大法官人選，尋求在野共識，儘速補足大法官缺額，始為根本解決之道；將責任推給監督把關的國會，才是執政者不負責任的作法。

根據最新民調顯示，56.7%民眾支持《憲法訴訟法》修正，至少10位大法官出席並有9位大法官同意才能做出判決，僅30.6%不支持，交叉分析更發現，其中民進黨支持者高達54.5%支持修法。

國民黨表示，這份調查結果驗證了行政院不僅站在「錯誤歷史那方」，還走往與民意背道而馳的方向。多數民意已告訴民進黨政府，不希望憲法法庭成為當權者的禁臠，新修正《憲法訴訟法》符合社會民意趨向。

國民黨強調，憲法法庭應該公正廉明、客觀、務實地守護憲法。過去憲法法庭的判決屢生社會爭端，尤其「實質廢死」的決議，讓多數民意對於憲法法庭的公正性或客觀性產生質疑；憲法法庭更不應該成為貫徹「個人意識型態」的場域。新修正的《憲法訴訟法》確保憲法法庭能具有更廣泛的共識，避免憲法法庭造成偏頗的判決，真正保護民主制度。

