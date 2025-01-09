喊話罷免遍地開花、全黨投入論述　林俊憲：不參與創造歷史就會被拋棄

▲民進黨立委林俊憲。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

立法院民進黨團總召柯建銘近日放話將罷免41席藍委，但黨內卻出現反對大罷免的聲音。對此，民進黨立委林俊憲今（9日）表示，想告訴黨內同志，無論有沒有參與大罷免，都會被解讀成民進黨的成與敗，不參與創造歷史，就會被歷史拋棄。他認為，罷免行動應該遍地開花，只挑「軟柿子」，反而更像報復，現在最好的方式，是以全黨之力投入論述戰，講清楚這些人為何被罷免？浪潮來了，順應形勢，而不是思考如何擋下大浪。

林俊憲表示，「屬於人民的權利，民進黨皆予以尊重」，這是賴清德主席昨天在中常會上針對罷免行動的裁示。這幾天社群上罷免討論非常熱烈，對於民進黨該在其中扮演什麼樣的角色？大家有很多建議，也來說說他的看法。

林俊憲表示，罷免的用意，就是讓更多人知道為什麼要罷免。不希望民進黨回應罷免的人，當然是考量會被貼上「報復」的標籤，但從另一個角度想，完全旁觀，難道就不會了嗎？

林俊憲認為，到了這個階段，公民團體已經開始自發行動，黨內該討論的已經不是投入與否，沒有這樣的選擇，而是該討論他們在這場席捲整個台灣社會的罷免浪潮中，所扮演的角色。

林俊憲喊話，想告訴黨內同志，大罷免的成與敗，無論願不願意、有沒有參與，都會被解讀成民進黨的成與敗，不參與創造歷史，就會被歷史拋棄。

林俊憲說，當然，做為執政黨，各黨公職需要考量的高度和立場不盡相同。所以他認為最好的方式，應該是在罷免連署陸續通過門檻後，以全黨之力投入論述戰，講清楚這些人為何被罷免？把過去一年來支持的惡法攤出來再講一遍。

林俊憲指出，民進黨一直在說「輸表決不能輸論述」，現在公民團體的行動，不就等於給了他們一個更廣大的論述舞台嗎？在這個思路下，他認為罷免行動確實應該要遍地開花，只挑一兩個「軟柿子」，反而更像報復。

林俊憲提到，他前幾天也說，國民黨如果也要有樣學樣反制罷免，好膽就來，正好直接讓罷免潮升級成國會的「期中選舉」，互有攻防，反而讓未來的新國會更有民意代表性，可惜國民黨縮了。

最後，林俊憲強調，萬千人民的怒吼，不是幾個人幾句話而造成，也不會因為幾個人幾句話就能改變，現在浪潮來了，be water，似水無形、順應形勢，而不是思考如何擋下大浪。