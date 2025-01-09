陸有意破壞我方海底電纜？　陸委會：該船航跡還沒有明確證據

▲ 陸委會發言人梁文傑 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

基隆外海的海底電纜近來遭漁船損壞，我方不排除有中國籍權宜輪船進行「非單純事故」，遭大陸國台辦駁斥是憑空臆想，「抗中反中」。對此，陸委會發言人梁文傑今（9）日指出，這起案件沒有反中抗中問題，我方也十分重視，已經進入司法調查，但依照該船航跡來看，目前沒有明確證據（對方）是否有意圖，還是不排除有「灰色地帶」侵擾的可能性。

基隆外海的海底電纜為何遭到破壞，海巡署不排除有中國籍權宜輪船進行「灰色地帶」侵擾的可能性。行政院今9日也表示，海巡署把蒐證資料、雷達航跡相關事證，函送到基隆地檢署進行指揮偵辦，後續海巡將依海纜登錄點，加強海域及海面目標的監控，若再有類似案件，立即蒐證調查。

陸委會發言人梁文傑也指出，政府對該起案件是十分重視，海巡署已經蒐證，已經函送地檢署偵辦，目前這條船開到韓國釜山，我方也請韓國警方來協助取證。

梁文傑也強調，這起案件屬於司法調查的階段，沒有什麼「反中抗中」的問題，「我們是不排除有實施『灰色地帶』侵擾的可能性。但從目前海巡署所做的說明，從它的航跡來判斷，還沒有辦法確認它的真正的意圖。」

梁文傑也補充說明，大陸權宜輪在國際社會造成很多問題，去年11月波羅的海周邊國家，連接北歐和中歐的海底電纜遭到破壞，瑞典、芬蘭等國家都展開調查，我方馬祖跟金門的電纜也曾多次被挖斷，這個問題政府審慎應對，事件發生後，政府相關機關已經開很多次會議，針對類似這樣情況發生之後，各部門都會有一定處理流程。

梁文傑也強調，海底電纜被破壞有兩種可能性，一種是有意圖的，一種不是故意的。譬如漁船在海底拖網觸及海底電纜，就有可能造成意外。另一種就是我們最不願意看到「有意圖性」，但是目前並沒有明確證據（該船）是不是有意圖。