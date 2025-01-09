　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸有意破壞我方海底電纜？　陸委會：該船航跡還沒有明確證據

▲▼ 陸委會發言人梁文傑 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 陸委會發言人梁文傑 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

基隆外海的海底電纜近來遭漁船損壞，我方不排除有中國籍權宜輪船進行「非單純事故」，遭大陸國台辦駁斥是憑空臆想，「抗中反中」。對此，陸委會發言人梁文傑今（9）日指出，這起案件沒有反中抗中問題，我方也十分重視，已經進入司法調查，但依照該船航跡來看，目前沒有明確證據（對方）是否有意圖，還是不排除有「灰色地帶」侵擾的可能性。

基隆外海的海底電纜為何遭到破壞，海巡署不排除有中國籍權宜輪船進行「灰色地帶」侵擾的可能性。行政院今9日也表示，海巡署把蒐證資料、雷達航跡相關事證，函送到基隆地檢署進行指揮偵辦，後續海巡將依海纜登錄點，加強海域及海面目標的監控，若再有類似案件，立即蒐證調查。

陸委會發言人梁文傑也指出，政府對該起案件是十分重視，海巡署已經蒐證，已經函送地檢署偵辦，目前這條船開到韓國釜山，我方也請韓國警方來協助取證。

梁文傑也強調，這起案件屬於司法調查的階段，沒有什麼「反中抗中」的問題，「我們是不排除有實施『灰色地帶』侵擾的可能性。但從目前海巡署所做的說明，從它的航跡來判斷，還沒有辦法確認它的真正的意圖。」

梁文傑也補充說明，大陸權宜輪在國際社會造成很多問題，去年11月波羅的海周邊國家，連接北歐和中歐的海底電纜遭到破壞，瑞典、芬蘭等國家都展開調查，我方馬祖跟金門的電纜也曾多次被挖斷，這個問題政府審慎應對，事件發生後，政府相關機關已經開很多次會議，針對類似這樣情況發生之後，各部門都會有一定處理流程。

梁文傑也強調，海底電纜被破壞有兩種可能性，一種是有意圖的，一種不是故意的。譬如漁船在海底拖網觸及海底電纜，就有可能造成意外。另一種就是我們最不願意看到「有意圖性」，但是目前並沒有明確證據（該船）是不是有意圖。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
假「綁物」真賣黃牛票！周杰倫門票4萬轉售　北市重罰264萬創
小S當場哭了！　徐懷鈺「心結藏17年」也噴淚
氣溫還沒探底！最凍時間曝
獨／台中5寶爸再生1孩！當洗車工拚養家　老闆搖頭曝工作狀況
透過空氣傳染　孕婦染麻疹「恐早產、流胎」！1招看有沒有抗體
小甜甜移居大陸　「高樓層新家」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國「AI人才」將面臨缺口？　麥肯錫報告：2030年恐達400萬

陸委會證實與陸涉台學者互動　聚焦「兩岸一些具體存在的問題」

OL猶豫該離職嗎？愛貓1舉動誤發「辭職信」　她哀號：年終獎金沒了

西藏強震釀126人罹難　BBC：「房屋品質不佳」成原因之一

陸有意破壞我方海底電纜？　陸委會：該船航跡還沒有明確證據

年終獎金全投入！陸顧客一次買10公斤黃金　多品牌打折救銷量

「西藏小男孩壓廢墟下」欺騙網友　官方：注意甄別虛假AI圖

外媒稱陸「HMPV」是新病毒擴散　WHO否認：中國病例屬冬季正常範圍內

又一起！25歲陸鮮肉模特兒泰緬失聯　家人哭訴：手法跟王星很像

成都興起「水晶」熱！民眾衝周邊小山「挖礦」　專家：多是方解石

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

【泰格與雪兒】3M葉配

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

【泰格與雪兒】真是個笑話下集

馬路上驚見牛隻逛大街 警牽離車道告誡飼主帶回 #台南 #安南

胡椒粉加太多出事了！ 黑衣人持棍痛毆 #豆乳雞老闆 #台南

遭通緝18年大毒梟 #黃正成 遭押解抵台！正面曝光...曾名列十大惡人榜

【走路要看路】陸女邊走邊低頭滑手機　遭氂牛原地撞飛

#馬來西亞 理髮師耐心和自閉兒互動 媽感動：找了8年終於能好好剪

中國「AI人才」將面臨缺口？　麥肯錫報告：2030年恐達400萬

陸委會證實與陸涉台學者互動　聚焦「兩岸一些具體存在的問題」

OL猶豫該離職嗎？愛貓1舉動誤發「辭職信」　她哀號：年終獎金沒了

西藏強震釀126人罹難　BBC：「房屋品質不佳」成原因之一

陸有意破壞我方海底電纜？　陸委會：該船航跡還沒有明確證據

年終獎金全投入！陸顧客一次買10公斤黃金　多品牌打折救銷量

「西藏小男孩壓廢墟下」欺騙網友　官方：注意甄別虛假AI圖

外媒稱陸「HMPV」是新病毒擴散　WHO否認：中國病例屬冬季正常範圍內

又一起！25歲陸鮮肉模特兒泰緬失聯　家人哭訴：手法跟王星很像

成都興起「水晶」熱！民眾衝周邊小山「挖礦」　專家：多是方解石

關到過完春節！　證交所：無人機概念股安集打入處置股

84萬噸「裸露垃圾」明年底清零！環境部砸12億整頓全台掩埋場

假「綁物」真賣黃牛票！周杰倫門票4萬轉售　北市重罰264萬創新高

《再見愛人》大結局！　楊子「我又不是找不著更好的」全網罵爆

少觀所恐怖凌虐！逼室友吞蟑螂、沙其馬捅肛　惡男下場曝

身患「不治之症」！《史瑞克》驢子原型安樂死　享年30歲

以琴聲完成救贖！雲監癌末受刑人獲獎　近日安然辭世

結婚17年切了！　潔西卡艾芭驚傳分居製作人夫婿

槓上林秉文！辦公室收恐嚇信　徐巧芯憂人身安全申請隨扈

台東兩旅宿獲國際「GTS綠色旅行標章」認證　永續旅遊再升級

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

大陸熱門新聞

CBA球員把女友裝行李箱！拖回宿舍做作業

員工尾牙中獎2727萬元…公司卻要求平分

海底電纜遭陸輪拖斷　香港船東回應

全紅嬋發紅包幫慶生　陳若琳一看金額笑翻

賓館床底驚見女屍！凶手逃25年遭逮嘆：每天擔驚受怕

又一起！25歲陸鮮肉模特兒泰緬失聯

1天喝3瓶飲料！男子雙手變形如「生薑」

王星獲救！專家讚女友「3步驟教科書級求援」 需掌握黃金72小時

古代壁畫12生肖沒有蛇！被「這動物」取代

趁教室沒人！陸情侶激烈交流被拍監視器拍下

美衛星拍下「第三款」共軍「六代機」 「黃皮機」停瀋飛集團機庫外

陸空姐裸辭返家養豬「老爸氣到離家」 兩個月賺近百萬元想開副業

京東董座回報家鄉　發40萬元紅包給老師

西藏6.8強震「衛星圖」前後對比 房屋坍塌損壞如空襲過後

更多熱門

相關新聞

海底電纜遭陸輪拖斷　香港船東回應

海底電纜遭陸輪拖斷　香港船東回應

台灣海底電纜3日疑似遭1艘喀麥隆籍貨輪損壞，海巡署不排除有中國籍權宜輪進行灰色地帶侵擾的可能性。貨輪船東香港籍負責人８日告訴路透社，沒證據顯示該艘貨輪和海底電纜事件有關。

國台辦批炒作海纜事故　陸委會：照證據走

國台辦批炒作海纜事故　陸委會：照證據走

逸脫權力的立委　「大砍」海陸兩會的預算審查

逸脫權力的立委　「大砍」海陸兩會的預算審查

西藏強震95死　陸委會表達慰問

西藏強震95死　陸委會表達慰問

中國貨輪損壞台灣海纜　台國安官員稱非事故

中國貨輪損壞台灣海纜　台國安官員稱非事故

關鍵字：

陸委會海底電纜

讀者迴響

熱門新聞

《玩很大》2025首錄「4來賓含金量太高」

接受器捐後罹癌！　醫證實：來自捐贈者

打過麻疹疫苗「1APP就可查」！大票一查驚呆

小S遭鮮肉「襲胸摳私密部位」

沒遊客！墾丁3飯店驚傳熄燈

「1款飲料」喝出一堆病！癌王機率增22%　每周飲用上限曝

CBA球員把女友裝行李箱！拖回宿舍做作業

不只邱軍！　洪其德染毒無照酒駕「撞死洗碗工」毀星路

麻疹一開始像感冒　醫曝3常見症狀

饗饗爆食物中毒　雙月抱不平：未來可能沒人願意賣晚餐

路上多出白框框！彰化道路限縮惹議　民眾怒了

即／大漢橋17車連撞　水泥加壓車疑煞車失控

刺青女優「全裸攝影會」　奧客過分要求決定引退

北韓2脫北人妻遭「當庭處決」下場慘！

獨／邱軍撞死運將重大進展　女友指證他有喝酒

更多

最夯影音

更多

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

【泰格與雪兒】3M葉配

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

【泰格與雪兒】真是個笑話下集

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面