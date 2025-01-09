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洛杉磯野火太空看得到！　衛星影像曝火勢「爆炸性增長」

▲▼ 洛杉磯野火衛星影像。（圖／翻攝自X）

▲ 洛杉磯野火衛星影像。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州洛杉磯郡同時有7場野火肆虐，威脅2萬8000棟建築，數十萬居民被要求撤離，至今釀成5人死亡。即時衛星影像顯示火勢從外太空都能清楚看見，且短短2天內呈現爆炸性增長。

CBS報導，美國大氣研究合作研究所（CIRA）公布的影像中，7日上午洛杉磯沿海地區的「帕利塞德野火」（Palisades Fire ）從太空中看來還只是個橘紅色的點。但隨著風速來到每小時65公里以上，火勢迅速蔓延，在一天內呈現指數級增長，迫使數千人撤離。

到了7日晚間，第二場野火「伊頓野火」（Eaton Fire）從洛杉磯郡北部社區阿爾塔迪納（Altadena）上方山上燃起。衛星影像可見帕利塞德野火面積擴大，持續燃燒之際右上方又出現一個橘色起火點，也就是伊頓野火，至今造成5人死亡及多人受傷。

夜間公布的第三段影片可見兩場野火持續蔓延，冒出陣陣黑煙。CIRA指出，「隨著南加州野火肆虐，今晚可怕的局面正在上演」，「社區持續受到帕利塞德野火及伊頓野火影響」。據加州消防及林業部門，2場大火至今燒毀數千英畝土地。

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