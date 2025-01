洛杉磯野火太空看得到！　衛星影像曝火勢「爆炸性增長」

▲ 洛杉磯野火衛星影像。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國加州洛杉磯郡同時有7場野火肆虐,威脅2萬8000棟建築,數十萬居民被要求撤離,至今釀成5人死亡。即時衛星影像顯示火勢從外太空都能清楚看見,且短短2天內呈現爆炸性增長。

The Palisades Fire ignites in the Pacific Palisades, just west of Los Angeles.



Southern California is experiencing strong Santa Ana winds and is under critical fire weather conditions today. pic.twitter.com/WrwydoJaov — CIRA (@CIRA_CSU) January 7, 2025

CBS報導,美國大氣研究合作研究所(CIRA)公布的影像中,7日上午洛杉磯沿海地區的「帕利塞德野火」(Palisades Fire )從太空中看來還只是個橘紅色的點。但隨著風速來到每小時65公里以上,火勢迅速蔓延,在一天內呈現指數級增長,迫使數千人撤離。

A dire situation is unfolding tonight as wildfires rage in Southern California.



Communities continue to be significantly impacted by the Palisades and Eaton Fires. pic.twitter.com/75nPVo24l6 — CIRA (@CIRA_CSU) January 8, 2025

到了7日晚間,第二場野火「伊頓野火」(Eaton Fire)從洛杉磯郡北部社區阿爾塔迪納(Altadena)上方山上燃起。衛星影像可見帕利塞德野火面積擴大,持續燃燒之際右上方又出現一個橘色起火點,也就是伊頓野火,至今造成5人死亡及多人受傷。

The Palisades Fire and Eaton Fire continue their rapid growth near Los Angeles as both have scorched over 10,000 acres. pic.twitter.com/hxmotUY7lB — CIRA (@CIRA_CSU) January 8, 2025

夜間公布的第三段影片可見兩場野火持續蔓延,冒出陣陣黑煙。CIRA指出,「隨著南加州野火肆虐,今晚可怕的局面正在上演」,「社區持續受到帕利塞德野火及伊頓野火影響」。據加州消防及林業部門,2場大火至今燒毀數千英畝土地。

