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強化災害應變能力　南消四大山上區玉山長照機構辦火災演練

▲台南市消防局第四大隊特別結合玉山長照機構人員辦理「自主火災應變暨消防組合演練」，期能提升長照機構火災安全意識及應變能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第四大隊特別結合玉山長照機構人員辦理「自主火災應變暨消防組合演練」，期能提升長照機構火災安全意識及應變能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市山上區玉山住宿長照機構，提供慢性病、需長期醫療服務長者的專業照顧，為建立場所住民能有安全且安心的長期居住環境，台南市消防局第四大隊特別結合機構人員辦理「自主火災應變暨消防組合演練」，共出動各式消防車及救護車15車21人次，期能提升長照機構火災安全意識及應變能力。

▲台南市消防局第四大隊特別結合玉山長照機構人員辦理「自主火災應變暨消防組合演練」，期能提升長照機構火災安全意識及應變能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這次演練模擬該機構一樓後側廚房不慎發生火災，以場所夜間編組最少之人力進行應變，演練內容包括火災發生時的通報作業、疏散路線的確認、住民的安全撤離以及使用室內栓進行初期滅火的實操訓練，消防人員現場專業指導，演練結束後，對演練過程進行專業講評並針對演練中不足之處進行深入檢討分析，藉此強化機構照護員之消防自衛編組能力，期能增強員工在突發情況下的自信與能力，確保災害發生時機構能夠迅速反應，減少災難發生時對機構內老年人的危險和損失。

▲台南市消防局第四大隊特別結合玉山長照機構人員辦理「自主火災應變暨消防組合演練」，期能提升長照機構火災安全意識及應變能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南消第四大隊長蔡國保指出住宿式機構收住對象多屬失能、行動不便的避難弱者，發生火災易造成嚴重傷亡，在救災的考量與一般建築不同，除了既有的消防安全設備外，場所的災前預防整備及防火管理皆需符合規定並定期進行查核，包括院內用火用電落實安全管制及「防火區劃」及逃生通道之設計規劃等內容。

▲台南市消防局第四大隊特別結合玉山長照機構人員辦理「自主火災應變暨消防組合演練」，期能提升長照機構火災安全意識及應變能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，年關將近消防局秉持市長黃偉哲的施政理念，打造安全的生活環境，本次針對長照機構進行演練，同時檢視消防與機構間的合作默契，並能讓消防同仁熟悉場所救災能力，期望能將場所風險降至最低；另依防火管理制度，場所應定期檢視消防防護計畫中自衛消防編組的功能並向消防單位進行編組驗證，落實機構防災教育訓練及演練，共同完善達成更安全且安心的長照環境。

▲台南市消防局第四大隊特別結合玉山長照機構人員辦理「自主火災應變暨消防組合演練」，期能提升長照機構火災安全意識及應變能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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