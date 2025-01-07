強化超高層建築物火災搶救演練　南消五大隊守護市民生命財產安全

▲台南市消防局第五救災救護大隊於7日前往永康區一棟地上26層，地下5層的大樓，實施搶救演練暨組合訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為加強超高層建築物的消防搶救技能，台南市消防局第五救災救護大隊於7日前往永康區一棟地上26層，地下5層的大樓，實施搶救演練暨組合訓練，模擬超高樓建築物發生火災時，如何運用大樓消防安全設備進行搶救，以提升消防人員救災能力。

南消五大隊指出，隨著近年來都市化發展，都市重劃大樓林立，50公尺或16層以上的超高層建築物也日益漸多，此類建築物有別於一般傳統建築，往往超出一般緩降機及消防雲梯車所能到達的高度，難以直接從外部搶救。



本次情境演練模擬消防局救災救護指揮中心接獲火災通報後，立即派遣第五大隊暨所屬復興、永康、鹽行、大灣及仁德分隊等各式救災車輛勤往救災，在轄區分隊到場後，立即依現場建築物位置、結構、救災動線、水源位置及甲乙種搶救圖等資訊，策定搶救計畫，並實施火災搶救指揮作業推演及實地搶救演練。

演練項目包含消防車輛佈 署、抵達現場處置作為、消防水源的掌握及選擇、人命救助及搜索、救災人員的安全管制和回報機制、人員受困的呼救及快速救援小組救 援、遇閃（爆）燃的緊急撤離作業及裝備清點等，此次演練共出動各式消防車輛13部及20餘位消防員。

市長黃偉哲表示，台南市政府非常重視所有民眾的公共安全，除透過消防局平時落實消防安全設備檢查，平時的消防訓練更不能鬆懈，加強訓練及對場所的熟悉，當災害發生時就可做的正好，秉持做得更好，讓市民過得更好的目標。

消防局局長李明峯表示，此類高樓建築物在火災發生時容易濃煙密布、蓄積高溫、致使民眾逃生不易且搶救困難，唯有加強宣導民眾提升用火用電安全以及強化大樓於發生時之自主應變能力，並藉由定期辦理組合訓練來加強搶救效能，才能確保民眾、消防人員安全