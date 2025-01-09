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康芮受災範圍廣泛！花蓮已獲中央1.2億補助　縣府持續核實撥

▲▼康芮颱風受災範圍廣、救助作物品項繁多，各公所積極辦理災害勘查，救助金核撥作業持續進行中。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲康芮颱風受災範圍廣、救助作物品項繁多，各公所積極辦理災害勘查，救助金核撥作業持續進行中。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為協助受災農友儘快恢復正常生產，減少損失，花蓮縣政府積極爭取農業天然災害現金救助，去年計辦理1-2月乾旱、0403地震、3月下旬低溫、3月低溫、1-3月高溫蜂群、2-3月乾旱、凱米颱風、康芮颱風等多項災害救助工作，截至1月7日合計核撥救助金約2億7,117萬元。

縣長徐榛蔚表示，有關康芮颱風救助部分，經縣府及中央相關單位於11月1日分北、中、南區三組勘災小組全面現勘，農業部即自11月2日公告本縣全縣全品項救助，受災作物以二期水稻為主，其次為硬質玉米、大豆、食用玉米、蕎麥等。

▲▼康芮颱風受災範圍廣、救助作物品項繁多，各公所積極辦理災害勘查，救助金核撥作業持續進行中。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

由於康芮颱風受災範圍廣、救助作物品項繁多，各公所均積極辦理災害勘查，目前救助金核撥作業仍持續進行中。截至今日，花蓮市、新城鄉、吉安鄉、豐濱鄉、秀林鄉、壽豐鄉第一批次、鳳林鎮、光復鄉、玉里鎮第一批次及富里鄉、萬榮鄉等，農糧署已核撥救助金約1億2,525萬元；瑞穗鄉、卓溪鄉、玉里鎮第二批次、壽豐鄉第二批次，縣府將督促公所儘速完成抽查作業，並提報農業部核撥救助金。

陳淑雯指出，基層公所如對於救助作業程序不熟稔，農業處將主動邀集中央相關機關至公所進行輔導，以協助加快提報救助清冊，也請公所收到農業部撥付之救助金，應儘速轉付給農友，以維護其權益。
 

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