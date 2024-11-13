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重創養殖漁塭！花蓮爭取中央現金補助　受理申請至11／20

▲▼花蓮縣政府組成聯合勘查小組前往受災區域，進行災情勘查工作。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣政府組成聯合勘查小組前往受災區域，進行災情勘查工作。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

康芮強颱造成花蓮縣內養殖漁業、定置漁業及畜牧場嚴重受損，經鄉鎮市公所災情速報，玉里鎮、瑞穗鄉、壽豐鄉等鄉鎮，吳郭魚養殖魚塭受災面積合計約17.06公頃，蜆1.2公頃。縣長徐榛蔚指示，縣府邀集相關單位組成勘災小組，會勘養殖魚塭的受災情況，並盡速給予援助，以幫助漁民加快恢復養殖作業。

▲▼花蓮縣政府組成聯合勘查小組前往受災區域，進行災情勘查工作。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，為能在第一時間幫助受災漁民，縣府與各地方公所及花蓮區漁會於災情發生時即迅速啟動應變機制，組成聯合勘查小組前往受災區域，進行災情勘查工作。同時，縣府也積極協調相關部門，進行災害損失的評估，以協助受災漁民能夠盡速災後復原。

▲▼花蓮縣政府組成聯合勘查小組前往受災區域，進行災情勘查工作。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

處長陳淑雯說明，颱風的強降雨導致魚池水沖刷至周邊區域，造成魚群大量流失，尤其以玉里鎮三民養殖漁業生產區最為嚴重。縣內7家定置漁業者12組定置漁網遭受颱風損害情形非常嚴重，由於康芮來襲前夕，有東北季風造成海上風浪影響了漁民出海收網防颱，緊接著康芮颱風就登陸，造成許多業者漁網具浮球因強風、大浪而破損、漂移或完全毀壞，損失慘重，漁網損壞、繩索斷裂影響捕撈。

▲▼花蓮縣政府組成聯合勘查小組前往受災區域，進行災情勘查工作。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼農業部公告現金補助對象、條件及辦法。

定置漁場及養殖漁業相關救助事項，農業處與水試所11月4日已會同漁會及所在地公所聯合現勘，業爭取到農業部核定現金救助，請魚塭養殖之（壽豐鄉、瑞穗鄉及玉里鎮養殖吳郭魚）、( 壽豐鄉及玉里鎮養殖蜆）、(豐濱鄉養殖白蝦）以及定置漁業者自11月7日至11月20日止前往所在地公所申請辦理現金救助。

▲▼花蓮縣政府組成聯合勘查小組前往受災區域，進行災情勘查工作。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚提醒，養殖漁業及畜牧業農友當天然災害發生影響發現養殖物或設施受災，請務必盡速向當地公所通報，也可運用農業部開發之農產業天然災害現地照相app，第一時間記錄受災情形，以利公所確認受災情形，加速後續災情查報速度。現階段各鄉鎮公所速報畜牧場受災情形，玉里鎮、萬榮鄉、光復鄉及瑞穗鄉等計16牧場，粗估約損失新台幣1480萬，畜牧業相關救助事項，農業處與畜產試驗所會同所在地公所已完成現勘，會全力爭取農業部救助，以幫助農民災後復原。

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