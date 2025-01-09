內埔客家文化園區春節遊客多　警公布交通疏導措施

▲內埔警分局規劃好春節9天連假交通疏導措施 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

今年春節連假長達9天，屏東縣內埔警分局轄內的六堆客家文化園區，是一處適合全家老小，共同悠閒漫步、踏青的遊憩據點，勢必吸引大批遊客，警方已規劃好交通疏導措施，籲請遊客配合。

內埔警分局預估春節連假期間，遊客車輛會集中在早上10點到12點間，進入園區內，而車潮離開的時間，大概會集中在下午4點到6點之間。

警方首先提供六堆客家文化園區的2處停車場資訊，第1停車場由園區大門口信義路進入，可停放自小客車297輛、大客車27輛、機車295輛。另第2停車場則位於，面對園區大門口左側的建興路上，可停放自小客車268輛、大客車12輛、機車84台。各位駕駛朋友在開車前往第1停車場途中，如發現信義路上要進入園區內車輛，已出現排隊長龍，遊客可直接開往第2停車場，並請聽從園區工作人員指揮及疏導，無論您停在哪一個停車場，都能直接進入園區內。

如果這2處停車場都已爆量，且車流持續湧入信義路，員警與園區工作人員，將會共同機動管制、封閉，「科大、信義路口」，以及「建興、信義路口」(上述兩路口為截流點)，禁止各型車輛進入（只出不進、不含屏東客運公車）園區內，並封閉部分「信義路」做為臨時停車場，以免造成車輛回堵情形。

內埔分局在春節連假期間(1月25日至2月2日，共9天) 每天早上8點，到下午6點，都有編排機巡警力，沿信義路、科大路至六堆客家文化園區入口處執行交通疏導，並加強取締周邊路段各項違規，籲請遊客遵守交通規則，千萬不要路旁違規停車，確保快樂出門、平安返家。