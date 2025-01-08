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警察年改每年增35億支出惹議　國民黨團：僅占總預算千分之一

▲▼警察人員人事條例部分條文修正草案 三讀 韓國瑜敲槌 國民黨 民眾黨立委一起合影慶祝見證 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲警察人員人事條例部分條文修正草案三讀通過。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院7日三讀通過《警察人員人事條例》修正案，提高警消退休所得替代率上限至80％，行政院立即回應「窒礙難行」，民進黨團也喊出要釋憲。國民黨立院黨團今（8日）表示，警消終身為國貢獻，每年35億元真的不多，僅占中央政府總預算3.4兆的千分之一，怒轟「有事警消幹，沒事幹警消」，這就是民進黨政府。

國民黨團指出，立法院通過《警察人員人事條例》修正案，將警消、移民、空勤退休人員所得替代率回復至最高80%，民進黨說年金會破產、世代不公，但將心比心如果今天你是警消的家人及眷屬，每天沒日沒夜、出生入死為人民保護生命財產，擔心家人明天是否回得了家，一年增加35億元支出，真的多嗎？

國民黨團說，如果今天没有警消人員，誰24小時待命幫善良老百姓抓壞人、緝毒、滅火、抓蛇、找迷路的長輩？可以安心讓警消人員終老，為國家爭取更優質的人才出任公職，社會安定了，每年35億元真的多嗎？每年35億元僅占中央政府總預算3.4兆的千分之一，卻可以安定這麼多努力工作為民犧牲付出的警消人員的心，真的多嗎？

國民黨團諷刺，反觀中央政府錯誤的能源政策及失能的管理所造成的貪污腐敗，台電每年要靠中央政府補貼2000億元的虧損，還年年漲電價要全民買單，這才是今天民進黨政府該去好好檢討的，但民進黨政府就是視而不見，過去3年的中央政府歲計䞉餘達到1兆766億元，近4年中央政府稅收超徵達到1兆8千524億元。

「政府是真的沒有能力負擔這筆支出，還是只想繼續當個『慣老闆』的爛政府？」國民黨團說，「有事警消幹，沒事幹警消」、「今天公祭明天忘記」，這9年不斷鬼打牆式的輪迴往復，民進黨幹得出來，國民黨團看不下去，找回軍公教人員的公道及尊嚴，從現在開始。

▲▼ 警察年改每年增35億支出 。（圖／國民黨立法院黨團提供）

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關鍵字：

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