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退休警所得替代率80％「勞工連6成都不到」！律師：沒道理勞工買單

▲▼警察人員人事條例部分條文修正草案 三讀 韓國瑜敲槌 國民黨 民眾黨立委一起合影慶祝見證 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲警察人員人事條例部分條文修正草案三讀，引起社會熱議 。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者柯振中／綜合報導

立法院7日三讀通過《警察人員人事條例》修正案，引起社會上極大爭議。對此，律師林智群表示，知道警察的工作很辛苦，但退休金的核心概念是「自給自足」，政府負擔的屬於補充性質，且勞工的所得替代率連6成都不到，「沒理由勞工繳的稅要補貼你警察啊」。

林智群8日深夜在臉書上表示，警察的工作當然辛苦，他去陪偵時，常常看見警察熬夜做監聽譯文，沒日沒夜的。不過他話鋒一轉，指稱各行各業都辛苦，「哪個行業不辛苦？」

林智群提到，警察退撫金本來就該由警察提繳的錢去支付，而非全民買單。否則的話勞工也可以說自己辛苦，為何所得替代率不能提升至8成，繳的稅還要補貼警察的退休金。

▲▼警察人員人事條例部分條文修正草案 三讀 韓國瑜敲槌 國民黨 民眾黨立委一起合影慶祝見證 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲警察人員人事條例部分條文修正草案三讀，引起社會熱議 。（資料照／記者屠惠剛攝）

林智群說，退休金的核心概念是「自給自足」，當然政府也要負擔一部份，不過這是補充性質，全民買單的比例不能太多。各行各業都辛苦，勞工的所得替代率連6成都不到，沒理由勞工繳的稅要補貼警察。

林智群提及，20至60歲警察所繳的錢，被60歲以上退休的警察領走，若退休警察領得多、退撫基金提早被抽乾，「結果就是過了20年，錢池沒錢了，倒了，現在的年輕警察退休時，拿不到退休金，那就是龐氏騙局了。最後只能全民買單，各行各業都辛苦，沒理由1150萬名勞工繳的稅來幫7.5萬名警察買單吧？」

此外，林智群提到，先前的警察退休金，地方政府需要提撥部分，現在修法改成中央政府買單。不過，地方政府每年多拿3,700億元，卻連開支票給退休警察，都要中央政府買單，「你看藍白是不是只想做好人，反正錢不是他們出的。」

林智群認為，若真的想照顧警察，應該是增加現職警察的收入，「給退休警察增加退休金幹嘛？」這次修法還溯及先前的退休警察，往後若警察調薪，退休警察的退休金也要跟著提高，「世界上有這麼好的事情喔？」

 
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