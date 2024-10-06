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揪感心！桃園水務局主動拜會欣桃瓦斯　共同接管民眾省荷包

▲桃園水務局和欣桃瓦斯，共同接管民眾省荷包

▲欣桃瓦斯公司與污水用戶接管同時進行說明會。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府水務局為提供更優質的便民服務，自今年8月起與欣桃天然氣公司及泉鼎水務公司攜手合作，選定兩條後巷於進行污水用戶接管工程時，一併安裝天然瓦斯管線。因工程整合省下的施工成本全數回饋給用戶，每戶因而少繳6仟元至7仟5佰元不等的瓦斯管線安裝費用，深獲民眾肯定。

▲桃園水務局和欣桃瓦斯，共同接管民眾省荷包

▲後巷進行天然瓦斯管線與污水用戶接管工程。（圖／水務局提供）

市府水務局表示，污水下水道及天然瓦斯用戶皆須辦理接管工程，為降低重複開挖對民眾生活造成影響與不便，該局於今年6月主動拜會欣桃公司就接管工程整合方式進行研商，因而省下的瓦斯管線安裝費用則由該公司全部回饋給用戶。

水務局並於今年(113年)8月起於中壢地區選定兩條後巷（中壢區新生路548巷11弄2衖單號側與新生路548巷11弄6衖雙號側及新生路548巷11弄6衖單號側與中壢區華夏路雙號側），由泉鼎水務公司於辦理污水用戶接管時，整合欣桃天然氣公司一併進場埋設瓦斯管線，不僅有效縮短工期，節省工程經費，也將施工過程對民眾的影響程度降到最低，更重要的是瓦斯管線安裝費用明顯減少，大大提升民眾接管的意願，試辦成果相當良好。

▲桃園水務局和欣桃瓦斯，共同接管民眾省荷包

▲欣桃瓦斯公司配合污水工程用戶接管進場施作。（圖／水務局提供）

欣桃天然氣公司表示，目前與水務局共同完成2條後巷接管，因工程整合所減少的施工費用，全部回饋於接管用戶，平均每戶可節省6仟元至7仟5佰元不等的接管費用，民眾非常有感。

水務局表示，未來會再積極選定合適的後巷，於辦理後巷用戶污水接管說明會時，邀請欣桃瓦斯公司派員到場說明瓦斯管埋設、施工費用等相關資訊，讓民眾了解後巷污水接管時可一併申裝天然瓦斯，有效提升污水下水道及天然瓦斯的接管率，為桃園市民創造更便利移居的生活環境。

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