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台中「不停讓行人」科技執法12／1上路　距行人不足3公尺開罰

▲▼仁愛大安路口,斑馬線標字,箭頭提示行走注意方向,仁愛路,大安路,行人安全,望左（Look Left）,望右（Look Right）,注意左右來車,提示效用,行人,過馬路,馬路口,行車安全。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲汽機車行近行人穿越道，若距離行人行進方向不足3公尺開罰。（示意圖／ETtoday資料照）

文／中央社

台中市現有41處路口科技執法，台中市警察局今天宣布，將於北區三民路與育才北路口推出「車輛不停讓行人」科技執法，預計12月1日正式上路。

市警局說明，台中市北區三民路與育才北路口鄰近一中商圈、中友百貨，加上周邊有台中科技大學、台灣體育大學、中國醫藥大學、台中一中及新民高中等多所學校林立，行人穿越密集，車流量大。市警局第二分局統計，三民路與育才北路口於民國112年共發生交通事故46件，造成37人受傷。

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為推動「人本交通、停讓文化」行人友善政策，市警局將於「三民路與育才北路口」建置「車輛不停讓行人」科技執法，並設置LED警示牌面，提醒車輛行經路口減速慢行並停讓行人先行，偵測宣導期自即日起至11月30日止，預計在12月1日正式執法。

警方表示，科技執法採取24小時違規錄影方式，系統自動偵測到車輛未於行穿線前停讓行人先行通過時，即會自動擷取3至4張照片，上傳至科技執法平台，再由員警人工判定是否違規而開單舉發，減少員警站在路口執勤危險性，舉發方式也不再受天候因素影響。

對於不停讓行人取締標準，警方指出，汽機車行近行人穿越道，若距離行人行進方向不足3公尺（約1個車道寬或3組枕木紋）及車頭（前輪）已進入行穿線，距離行人行進方向不足3公尺，即構成違規取締要件。

罰則部分，警方依據道路交通管理處罰條例規定，機車處新台幣1200元罰鍰，汽車處6000元罰緩，另外還要違規記點3點及接受3小時道安講習。若因不停讓行人而肇事致人受傷或死亡，處7200元以上3萬6000元以下罰鍰，致人受傷者吊扣駕照1年；致人重傷或死亡者，吊銷駕照。

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