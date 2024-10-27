議員控「彎道+視線死角」設臨檢點　北市警局：專案督導改善

▲圖為台北市警局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導



警方為取締駕駛酒駕、毒駕上路或嚴重違規、危險駕駛侵害用路人生命安全的情況，常會不定期在道路設置臨檢點；日前民進黨籍北市議員洪婉臻質詢指出，北市警局設置臨檢點亂象叢生，甚至有臨檢點設置在市區快速道路轉彎處，常造成駕駛須緊急煞車有引發車禍，甚至造成警員遭衝撞的風險，市警局對此回應，絕對禁止各分局警員在道路盲點設立臨檢點，未來將規劃專案督導改善。

北市議員洪婉臻接獲陳請指出，北市警員常見在北市水源快速道路、信義快速道路、中興橋等聯外道路設置臨時路檢點，但民眾發現路檢點經常設在道路彎道和視線死角，甚至有民眾反映水源快速道路連接建國快速道路轉彎處也偶見警方臨檢，但駕車行經該處是個大彎道，往往轉彎看到路檢點就得緊急煞車，著實考驗駕駛應變能力。

對此北市警局回應，北市警局早在2020年11月17日就通令警員、嚴禁在高架道路上方、橋樑上、交流道、隧道及彎道等路段實施路檢。2024年8月1日再次函發外勤機關，強調路檢地點應具充足之應變空間，避免因規劃不當致生危險。

北市警局目前加強各外勤單位，全面盤點路檢點設置點是否符合執勤安全規定，並加強專案督導，會派員實地履勘，以維護交通順暢及確保民眾及員警安全。

北市警局強調，今年1至9月員警執行臨檢攔查勤務，民眾不服取締盤查發生衝突事件，警員受傷人高達44員，北市警局除「警察人員因公傷亡慰問金發給辦法」及「警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全金發給辦法」發給慰問金、允諾改善北市警方攔檢點設置問題，也請民眾多支持配合警方路檢攔查。

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