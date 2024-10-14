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社會 社會焦點 保障人權

轎車「路線歪斜」駕駛拒檢逃逸　開上橋撞護欄！測酒值0.71慘了

記者張君豪／台北報導

11日凌晨1時許，新北市三重區台北橋下環河北路匝道發生一起民眾駕車自撞橋梁護欄的意外車禍，車輛撞擊力道猛烈導致左前輪爆胎無法行駛，從北市端追查這輛蛇行車輛的中山警方到場後，亮甩棍動用強制力把酒駕的駕駛周男拉下車受檢，結果發現周男渾身酒氣且酒測值高達0.71mg/L，警方依觸犯公共危險罪嫌將他逮捕移送法辦。

▲酒駕周男遭警員騎機車追上台北橋依法逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲酒駕周男遭警員騎機車追上台北橋依法逮捕。（圖／記者張君豪翻攝，下同）


▲酒駕周男遭警員騎機車追上台北橋依法逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

中山警方表示，轄區民權一派出所警員當天凌晨在林森北路民權東路口看到一輛小客車行車路線歪斜，行經承德路民權西路口時，該車變換車道未打方向燈，警員騎乘警用機車尾隨，並開啟警報器開始攔查，警員示意駕駛靠路邊停車，但該車卻加速開上台北橋往新北市方向逃逸。

警方尾隨監控，之後周男在台北橋匝道發生車禍自撞護欄，所幸車禍並未造成其他人車受傷。警方呼籲，民眾飲酒切莫開車上路，並遵從警員指揮配合受檢，以免致生危害。

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