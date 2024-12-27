桃市龜山分局坪頂派出所新建廳舍啟用　張善政盼強化治安維護

▲桃園市長張善政今天上午出席龜山警分局坪頂派出所新建廳舍啟用儀式。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（27）日上午出席龜山警分局坪頂派出所新建辦公廳舍啟用儀式時表示，因應大坪頂地區人口快速成長，為提升治安需求，坪頂派出所於2021年7月新建，改善警察辦公環境是市府責無旁貸責任，期望能為警察同仁提供安全舒適工作場所，進而提高警察機關服務效能，強化桃園治安維護。

▲桃園市長張善政在坪頂派出所新建廳舍啟用儀式上致詞勉勵。（圖／市府新聞處提供）

張善政指出，龜山警分局坪頂派出所近年因人口快速成長，為提升治安需求於2021年7月進行廳舍新建工程，經過2年多施工後於去年11月竣工，並於今年8月完成驗收。過去一年警察局執行「雷霆除暴專案」專案有傑出表現，強力掃蕩查緝非法槍械、毒品、詐欺集團及幫派份子，讓桃園治安大幅進步。在《遠見雜誌》全國城市治安評比中，桃園拿下全國第一，被譽為「政府效能首善之城」，期勉警察同仁持續精進，百尺竿頭更進一步，打造桃園安居樂業好環境。

▲桃園市長張善政視察坪頂派出所新建廳舍內各項設施。（圖／市府新聞處提供）

警察局局長吳坤旭強調，新建坪頂派出所為地下1層、地上3層建築，面積約800坪。設計融入節能減碳及綠建築理念，採RC結構並取得綠建築認證，符合世界環保潮流，整體景觀設計美侖美奐，規劃完善的無障礙設施，採以親民、舒適、機能性強的人性化設計洽公環境，大大提高警察機關的服務效率，強化警政效能。至於舊廳舍則將進駐交通分隊，對地方治安及交通維護亦是莫大助益。

▲龜山警分局坪頂派出所新建廳舍嶄新外觀。（圖／市府新聞處提供）