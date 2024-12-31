姜丹尼爾、DAYCHILD來桃園跨年開唱　粉絲難擋歐巴魅力

▲「燈燈燈燈 2025桃園跨年晚會」今晚在高鐵桃園站前廣場熱鬧舉行，由原子少年Saturnday揭開序幕。（圖／桃園市觀旅局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

2024年最後一晚在高鐵桃園站前廣場熱鬧舉辦的「燈燈燈 2025桃園跨年晚會」，由原子少年Saturnday揭開序幕，一連串組曲炒熱全場，讓滿場粉絲High翻天，壓軸的2組韓團姜丹尼爾、DAYCHILD更將現場氣氛帶至最高點，市長張善政在倒數時刻會同「世界12強棒球賽」國手林立等人一同迎接2025年，讓現場19萬粉絲為之瘋狂不已。

▲「燈燈燈燈 2025桃園跨年晚會」今晚在高鐵桃園站前廣場熱鬧舉行，歌手丁噹賣力演唱。（圖／桃園市觀旅局提供）

桃園跨年晚會今晚在原子少年Saturnday揭開序幕後，隨後艾薇、白安、陳芳語、丁噹、洪暐哲、李芷婷、小男孩樂團、ELL&S、范逸臣、TRASH等歌手接力演出，其中范逸臣演唱包括電影《海角七號》主題曲「國境之南」，掀起6年級生回憶；情歌天后丁噹則以迷人嗓音帶來多首膾炙人口暢銷好歌，當唱到「我愛他」一曲時，滿場粉絲都賣力跟唱，實力派歌手輪番帶來精采曲目炒動全場。

▲「燈燈燈燈 2025桃園跨年晚會」今晚在高鐵桃園站前廣場熱鬧舉行，韓團DAYCHILD帥氣舞蹈讓滿場粉絲尖叫聲不斷。（圖／桃園市觀旅局提供）

壓軸演出的是韓團KANG DANIEL（강다니엘）姜丹尼爾，歌單「Electric Shock」、「Lives」、「READY TO RIDE」、「Supernova」等，充滿爆發力舞台魅力和高超舞技，讓歌迷為之瘋狂。此外，另一韓團新秀男團DAYCHILD（데이차일드）選唱「illumination」、「Stunning」、「서로 다른시간의 밤이 함께하는 그 순간까지」等3首舞曲，前衛風格讓觀眾沉浸音樂魅力中，兩組帥氣歐巴來台跨年獨家演出都只獻給桃園場。

▲「燈燈燈燈 2025桃園跨年晚會」今晚在高鐵桃園站前廣場熱鬧舉行，韓團姜丹尼爾載歌載舞演唱迷倒眾多粉絲。（圖／桃園市觀旅局提供）

倒數時刻，桃園市長張善政蒞臨現場，舞台上還有「世界12強棒球賽」國手林立一同迎接2025年，隨後大會施放180秒絢爛煙火，更讓滿場觀眾紛紛以手機拍照攝影留念。市府觀旅局表示，除跨年晚會外，緊接著在2月12日至2月23日，台灣燈會將在桃園盛大舉辦，以「光聚千塘串桃園」為主題，打造一場結合科技、文化與親子互動的觀光盛會，讓民眾可體驗光影交織的城市。

▲「燈燈燈燈 2025桃園跨年晚會」今晚在高鐵桃園站前廣場熱鬧舉行，倒數計時後，市長張善政與出席貴賓與現場粉絲大合照。（圖／桃園市觀旅局提供）