桃園市38元旦寶寶誕生　張善政：生育津貼改採累計制

▲桃園市長張善政今天上午探視中壢區宏其婦幼醫院出生的元旦寶寶。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（1）日上午前往中壢區宏其婦幼醫院探視元旦寶寶，並向產婦致贈新生兒賀禮，根據婦幼局統計，截至今天下午4時止，元旦寶寶總計有38人，包括單胞胎36人、一對龍鳳雙胞胎，但仍有25名孕婦待產中；張善政表示，市府今年將推出一系列婦幼友善政策，針對生育津貼補助自元旦起改採累計制，期盼吸引更多家庭到桃園生兒育女，讓桃園成為婦幼友善年輕城市。

▲桃園市長張善政伉儷今天上午探視中壢區宏其婦幼醫院元旦寶寶，並與元旦寶寶合影。（圖／市府新聞處提供）

張善政今天上午在衛生局長賈蔚、婦幼發展局長杜慈容與宏其婦幼醫院院長張紅淇陪同下探視元旦寶寶，張善政指出，為提供年輕家庭更好婦幼政策，市府針對婦幼政策提出累計制，也就是父母親一方在寶寶出生前設籍在桃園，如寶寶出生時還未設籍滿1年，只要持續設籍在桃園達1年以上即可提出申請。

截至今天下午4時許，桃園市婦幼局統計轄區內各醫院元旦寶寶出生資訊，單胞胎有36人，包括男寶寶16人、女寶寶20人，雙胞胎一對，為龍鳳胎，男女寶寶各1人，另外還有25名孕婦待產中。

▲桃園市長張善政今天上午探視中壢區宏其婦幼醫院元旦寶寶，並致贈產婦新生兒賀禮。（圖／市府新聞處提供）

婦幼發展局局長杜慈容解釋，市府提供多項婦女津貼與福利措施，包括產後婦女心理諮商、脊髓性肌肉萎縮症篩檢、凍卵營養金、好孕專車、生育津貼、臨時托育服務等，致力減輕準爸媽負擔，並自今年起，為提升生育環境，針對「健康幸福家庭補助計畫」之孕前健康檢查補助及中醫助孕調理項目取消已生育條件，並於中醫補助同步新增提供配偶設籍桃園市之女性補助，期盼提高市民生育意願，更推動「孕產婦全方位守護計畫」，提供婦女自產前到產後全方位照護，協助孕婦應對懷孕過程中的各種需求，並結合兒童專責醫師，讓孕產婦與幼兒都能獲得最優質的照顧。

此外，更多有關桃園市孕產育兒相關補助訊息，可至桃園市育兒資源網：（https://babycare.tycg.gov.tw）或桃園市政府婦幼發展局網站：（https://dowcd.tycg.gov.tw/cl.aspx?n=18123）查詢，或是洽詢市民諮詢服務熱線「1999」。