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道路交通安全持續改善　新北打造人本交通環境

▲新北打造人本交通環境。（圖／新北市交通局表示）

▲新北市長侯友宜親自主持道安會報。（圖／新北市交通局表示，下同）

記者郭世賢／新北報導

針對交通部2025年1月3日道安記者會公布事故資料及各項道安指標，新北市結合工程、教育、執法、監理、宣導，多面向加強道安防制工作，持續滾動檢討並追蹤改善成效，打造優質人本交通環境。新北市交通局指出，依據交通部道安資訊平台統計資料，新北市1-10月30日死亡人數225人，較去年同期增加6人，每十萬人死亡人數5.5人，排名六都次低。另統計24小時死亡資料，新北市113年1-11月死亡人數計136人，其中11月死亡人數9人，較去年同期減少10人。

交通局表示，有關交通部記者會指出新北市高齡者死亡事故較多之情形，道安會報於去年年初已有提早預警，交通局於6月成立「高齡者事故防制專案小組」，每月定期召開專案小組會議追蹤檢討改善成效，除加強既有防制改善作為外，更創新加入民政、衛生、農業體系，深入高齡者常聚會之宗教團體、醫療院所、農漁會加強交安宣導；另也與市場處合作，於市場稽查時加入交安宣導項目。

▲新北打造人本交通環境。（圖／新北市交通局表示）

▲三重區重新路與文化南路口行人專用時相。

交通局指出，新北市道安會報每月固定召開由市長主持，除9月份道安會報適逢9月3日軍人節，市長前往忠烈祠參加秋祭典禮，當月份會議由副市長代理主持外，其餘11次道安會報皆由市長親自主持；會中由各工作小組進行工作報告及專案報告，檢討交通事故肇事資料，結合道安顧問所提供改善建議，研擬相關改善對策。

交通局持續以人為本改善交通環境，中央補助2024年行人易肇事路口改善，新北市已全數完成109處路口改善，另行人早開及行人專用路口完成920處，行人穿越道退縮完成407處。除人本交通工程環境改善外，也會加強執法力度，並善用多元管道進行宣導，完善新北市交通環境。

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