國道撞護欄回彈未設警告標誌　後車追撞釀2傷！駕駛判4月

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

梁姓男子駕駛自小客車行經國道3號時為閃避前方車輛自撞外側護欄後回彈，橫向停於外側車道，未在後方設置故障標誌，致後方李姓男子駕駛自小客車閃避不及撞上，造成李男、乘客簡女身體多處受創，屏東地方法院依過失傷害罪判處有期徒刑4個月，易科罰金以1000元折算一日。可上訴。

判決書指出，梁姓男子於112年4月4日0時25，駕駛自用小客車由南往北方向行駛於外側車道，行經國道3號395公里700公尺之無照明路段時，為閃避前方車輛不慎自撞外側護欄，後回彈，橫向停於外側車道，梁男本應注意汽車在高速公路行駛途中，因機件故障或其他緊急情況無法繼續行駛，且汽車無法滑離車道時，除顯示危險警告燈外，應在故障車輛後方100公尺以上處設置車輛故障標誌，卻疏未注意，於肇事後，未在其車輛後方100公尺以上處所設置警示設施警告來車。

當時李姓男子駕駛自小客搭載簡姓女子，行經梁男肇事地點，見狀閃避不及追撞，李男因此受有頸部挫傷、胸部挫傷、下背和骨盆挫傷等傷害，簡女左側肋骨多發性閉鎖性骨折等傷害。案經李男、簡女訴由國道公路警察局第五公路警察大隊移送偵查起訴。

法院審理，梁男經合法傳喚無正當理由未到庭，復拘提無著，經屏東地方法院發佈通緝，3個月後被台南市警方查獲押解歸案，法院認他於審理階段既逃匿，足見其無接受裁判之意思，難認合於刑法第62條前段之自首要件，自無法據以減輕其刑。