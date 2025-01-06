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大陸 大陸焦點 特派現場

陸男星拍戲「泰緬邊境」失聯3天　女友發文求助「請大家幫幫我」

▲陸男星疑遭詐騙集團拐騙赴泰拍戲失聯。（圖／翻攝微博）

▲陸男星疑遭詐騙集團拐騙赴泰拍戲失聯。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名年輕演員「星星（原名王星，下同）」3日凌晨前往泰國拍戲，在與劇組會合後，於中午12時許傳出在泰緬邊境失聯，直至今（6）日上午10時，星星已經與外界失聯近72小時。星星女友嘉嘉昨（5）日深夜在微博上發文稱，近三日已盡其所能與其弟弟用各種方式推進案情，但效果甚微，「懇請大家幫幫我，救星星於水火。」

▲陸男星疑遭詐騙集團拐騙赴泰拍戲失聯。（圖／翻攝微博）

▲王星在出發前在「劇組」群組裡溝通。（圖／翻攝微博）

公開資訊顯示，王星是一名年輕的二線演員，曾在陸劇《狐妖小紅娘月紅篇》裡飾演牧童，在戲中扮演妖界酒館無所不賣的牛牛老闆，被觀眾彈幕雨銳評為「塗山李佳琦」、「嘴強王者」。此外，王星還曾演過《玫瑰的故事》、《獵罪圖鑒II》等影視作品。

▲陸男星疑遭詐騙集團拐騙赴泰拍戲失聯。（圖／翻攝微博）

▲王星抵達曼谷機場時與「副導演」對話。（圖／翻攝微博）

嘉嘉文章稱，萬分緊急！演員星星赴泰國進組拍戲，於北京時間1月3日中午12時許在泰緬邊境失聯。我是他的女友嘉嘉，近三日已盡自己所能與其弟弟用各種方式推進案情，但效果甚微。現不得不借助網絡（網路）力量擴散聲量以尋求幫助！」

▲陸男星疑遭詐騙集團拐騙赴泰拍戲失聯。（圖／翻攝微博）

▲王星一路被載往泰緬邊境後失聯。（圖／翻攝微博）

嘉嘉提到，「詐騙人員也抓住了星星的心理，使其放棄了很多可能逃脫的機會。但事已至此，我一定盡力而為，逆轉局面。相信Love can fight everything。事件重大，顧慮到方方面面，我還保留了很多細節和物證沒有發出，待有真正能提供幫助的人後與之跟進。最最後，懇請大家幫幫我，救星星於水火，終結現實版的《孤注一擲》。」

嘉嘉強調，王星失聯後已向上海市公安局和中國駐泰國大使館、駐清邁領事館尋求幫助，在收集線索期間，她也先後認識不少有相似經歷的演員，自己會於1月6日飛抵曼谷，前往當地大使館和警局立案。

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