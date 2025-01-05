求婚4年女友　才知她是「單親媽」！眾人1原因挺分：別接盤

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

在一段感情中，許多人最重視的莫過於信任與坦承。有男網友與女友交往四年多，最近向女方求婚，才得知對方隱瞞了離過婚和有孩子的事實，讓他感到被欺騙。思考幾天後，他選擇提出分手，卻被女方指責「不體諒」。這段經歷讓他十分疑惑，「難道這樣錯了嗎？」引發熱烈討論。

原PO在Dcard發文「求婚後女友才透露自己有小孩…」與女友都30歲上下，穩定交往四年多，兩人雖未同居，但相處一直很融洽，每周周末或平日晚上都會約會。不過，他有注意到女友對某些話題態度保守，但因為尊重對方，所以並未深究。

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然而，當他向女友求婚時，對方才告知過去曾有一段婚姻，還有小孩。這令原PO感到「被欺瞞、戲耍」，「我知道過去幾年沒問清楚、沒發現是我的問題，但我不能認同的是她在交往期間刻意隱瞞的作法，讓我感覺她知道我會在意，卻又故意不透露。」

原PO說自己是第一次對女方生氣，思考幾天後提出分手，沒想到女友及其朋友卻指責他「不接納她的過去、不體諒她的處境」。他則無奈吐露心聲，「我無法做到愛不是自己的小孩，也無法接受她隱瞞這件事情的行為，難道這樣錯了嗎…唉！」

貼文一出，許多人紛紛力挺原PO，「重點是人品有問題，交往四年都不說」、「單親沒有錯，騙子大錯特錯」、「分得好，噁心的是故意隱瞞的她！你沒有錯，千萬別當接盤俠！」「這真的是刻意欺瞞，四年耶！」「就是在賭你會捨不得吧？真的捨不得就順她如意了」、「我覺得離婚有小孩，真的一開始就先說，省得浪費二個人的時間。」