屏東男多次用機車遠光燈照射鄰居窗戶　被裁罰5000元

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市徐姓男子多次於騎乘機車時，無故以機車頭燈（遠光燈）照射檢舉人住家窗戶，藉端滋擾鄰居，被屏東警分局依違反社會秩序維護法函送屏東地方法院裁處，法院審理認定確有藉端滋擾住戶行為，裁處罰鍰5000元。

屏東警分局函送指徐姓男子於113年9月11日起至10月19日間，多次於騎乘機車時，無故以機車頭燈（遠光燈）照射鄰居住家窗戶。

徐指稱，「我住家的巷子是寬約2米之無尾巷，檢舉人住在『我家對面』，如果我從巷口騎車進來時一定會經過他家，然後我再巷底迴轉將機車擺正在我家門口，平時我只開機車原廠的近燈，並無故意開遠燈照射檢舉人住家玻璃等語。

法院審理，勘驗檢舉人住家前監視影像，檢舉人與徐男住家前巷弄燈光明亮，足以照亮被移送人住家家門口，無須仰賴其他光源即可移置、停放機車，縱認該地點光源不足而須開啟機車頭燈，然徐男機車頭燈照射光線及範圍均為「水平延伸」且照射角度上揚，已照射到對面車輛、範圍及角度為「傾斜照地」不同，堪認徐男騎乘機車進入該巷弄時，應係開啟「機車遠光燈」，為此，徐男抗辯只開近光燈之部分，無足可採。

更甚者，徐男事實上可以暫勿開啟車燈而正當駛離對面住家之後才開燈行使。竟然「故意持續」以機車燈照射檢舉人住家，不管時間長或短，確已達干擾被害人之居住安寧造成干擾而仍無意停止，顯已逾越該事端在一般社會大眾觀念所容許之合理範圍，核屬社會秩序維護法第68條第2款之藉端滋擾住戶，應依該規定論處，處罰鍰5000元。