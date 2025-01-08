獨／麻疹疫苗搶打潮湧現　醫師曝建商規定「打過才能吃尾牙」

▲中部醫院麻疹群聚個案增加至16人，診所也湧現麻疹疫苗搶打潮。（圖／施勝桓醫師提供）



記者游瓊華／台中報導

疾病管制署昨(7)日公布國內新增4例麻疹確定病例，其中2例是中部醫院群聚者，讓中部確診人數上升到16人，另外還有境外個案搭高鐵趴趴走、到台中烏日吃尾牙等，讓中部民眾繃緊神經。台中市施勝桓小兒科診所院長施勝桓表示，近日已經出現麻疹疫苗搶打潮，全台都大缺貨，「還有遇到建設公司規定員工要打完疫苗才能參加尾牙。」

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▲施勝桓提醒，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法。（圖／施勝桓醫師提供）



施勝桓表示，以往一年僅約20人會到診所接種麻疹疫苗，但這兩天就有60位民眾到診所接種麻疹疫苗，將診所內存貨都打完，現在全台都大缺貨；而民眾來接種的理由多半是常在醫院出入、搭乘高鐵以及準備出國，其中還有一間建設公司要辦全國尾牙，老闆要求員工必須打完麻疹疫苗才能夠參加。

施勝桓提醒，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒，要盡速接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗 (MMR)。另建議1981年(含)以後出生者，如果準備要前往東南亞國家等流行地區，也建議接種疫苗後再出國，以降低感染風險。

台中市政府日前公布2例麻疹個案足跡，1個本土病例搭乘高鐵、公車來回台中及高雄，到衛武營看演出以及跨年。另一位境外移入個案則是搭捷運、高鐵，到台中烏日臻愛婚宴會館吃尾牙，且一待就是4.5小時。由於近日就是尾牙、聚餐旺季，處處都在辦大型聚會，也讓各縣市不敢輕忽。