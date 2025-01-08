89猴咖啡喝一半...突遭4便衣壓制「蜥蜴趴」　先關心眼鏡壞掉了

記者許權毅／台中報導

台中市一名劉婦遭詐團盯上，見投資20萬元後獲利翻倍，還想繼續加碼，結果被兒子勸阻，並請出警察協助勸說，員警將計就計，要劉婦稱要投資100萬，釣出車手。昨日警方在北區一間咖啡廳埋伏，順利逮捕一名曹男，曹被壓制在地時，還淡定關心眼鏡有無損壞。

▲詐團曹姓車手昨日先到嘉義取款，又到台中行騙，結果被埋伏警方壓制逮捕。（圖／翻攝社會事新聞影音）



第二警分局永興所日前接獲報案，一名劉婦看到網路投資廣告，稱飆股可享有高額獲利，被詐團盯上後，已經投資20萬元，見帳戶裡翻倍，想再加碼投資，婦人兒子發現後急忙勸阻，認定媽媽已經遭詐，但劉婦聽不進去，兒子只好將媽媽帶至派出所，請員警出馬處理。

▲曹男被搜出2張車票，原來他先到嘉義行騙，又到台中犯案。（圖／記者許權毅翻攝）



警方一看，便確認劉婦是遭假投資老套手法詐騙，並分析案件情況給劉婦聽，最終她才恍然大悟，並協助員警辦案。警方要求劉婦在昨日上午與詐團約見面，謊稱要投資100萬，該名23歲曹姓車手假扮專員，還專程從高雄北上，第一站先前往嘉義向另名被害人取款，再到「第二站」台中，不料台中警方早就埋伏，在咖啡廳將人壓制逮捕。全案經警詢後依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。

警方呼籲，詐騙手法不斷推陳出新，讓人防不勝防，提醒民眾，投資一定要選擇合法管道，任何聲稱高額獲利、穩賺不賠的投資機會，往往隱藏著陷阱，如若遇到可疑情況，請立即撥打110或165反詐騙專線