麻疹群聚接觸者破3千！台大醫1原因判斷：沒有大規模爆發流行傾向

▲台灣疫苗推動協會理事長李秉穎。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內近期發生醫院麻疹群聚疫情，相關確診者達16人，接觸者匡列破3000；另有麻疹確診者活動至其他縣市，讓衛生局公布足跡示警。感染科權威、台大醫師李秉穎表示，國內MMR疫苗接種率高，不太會因為出現麻疹個案就大規模擴散，目前觀察整體疫情還沒有大規模爆發流行的傾向。

根據疾病管制署昨日公布最新監測，上周國內新增4起麻疹個案，其中2人和中部某醫院麻疹群聚相關，是陪病家屬與看護，累積相關個案達到16人，接觸者匡列超過3千人，為5年來新高；另兩人則是境外移入麻疹，分別是來自越南及印度。

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疾管署也指出，部分個案曾於可傳染期間分別有台北市、台中市及高雄市公共場所活動史並搭乘大眾運輸，相關縣市已公布活動足跡；如有曾於相同時段出入相關場所的民眾要自主健康管理18天。此外，一名醫院急診女性醫護在網路上po文抱怨接獲醫院群組訊息，要求急診全體護理人員上班都得戴N95口罩，網友憂心麻疹風暴要來。

台灣疫苗推動協會理事長、台大兒童感染科醫師李秉穎指出，麻疹傳統上認為是空氣傳染，其實用空氣傳染的可能性比較低，最主要還是接觸和飛沫傳染。要預防麻疹，還是要和人保持距離，避免去人多擁擠的地方。如果有接觸過的人，建議進行自我健康管理，有任何症狀要馬上處理。

李秉穎指出，過去國內發生過很多麻疹群聚，但是都沒有大規模擴散開來，主要是因為國內的麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗 (MMR)接種率很高，兒童接種率高達98%，所以不像其他國家出現麻疹病例就可能造成相當規模的流行。國內疫苗政策對麻疹控制非常有把握，且目前看來疫情還沒有大規模爆發流行的傾向，所以這段期間只要多加關心就可以。

▲疾管署副署長曾淑慧說明麻疹疫情。（圖／疾管署提供）

不過醫護人員需要特別注意自我保護，李秉穎提醒，目前全世界都在流行麻疹，因為有些病人的流行病學史不清楚，醫護人員在照顧時可能會被感染，然後再傳染給其他醫護人員，這段期間，特別要注意病例相關旅遊接觸史，並判斷有沒有麻疹的可能性。

疾管署副署長曾淑慧昨日表示，醫護人員在工作場所如果有暴露風險，若「15年內未接種MMR疫苗」，或「未具有5年內麻疹陽性抗體檢驗報告者」可配戴N95口罩，降低感染機會。

疾管署統計，我國去（2024）年迄今累計33例麻疹病例，年齡介於20多歲至50多歲，其中21例為國內感染病例（含4起群聚），另12例為境外移入病例，感染國家分別為越南3例、馬來西亞及柬埔寨各2例、泰國及印度各1例，另航空器感染3例。去年國內感染及境外移入病例數為近5年同期最高，惟低於2019年同期。