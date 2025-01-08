最快今天逮捕尹錫悅！警擬「空降直升機」派特攻隊　恐爆血腥攻城戰

▲公搜處預計最快8日將執行尹錫悅逮捕令。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月初緊急發動戒嚴，法院批准高位公職者犯罪搜查處（公搜處）聲請的逮捕狀，然而公搜處3日首次執行逮捕時，卻面臨總統官邸頑強抵抗，最終以失敗收場。最新消息，在法院同意延長批准令期限後，公搜處最快今（8）日上午執行第2次逮捕行動，不排除派出警察反恐特攻隊、直升機攻潰官邸前的3道防線。

根據韓媒《朝鮮日報》，自從第一次逮捕行動以失敗收場後，首爾西部法院昨（7）日晚間同意批准延長逮捕令的期限，使得公搜處、警察廳國家搜查本部大為振奮，公搜處處長吳東運更強調，必須下定決心、將第2次逮捕行動視為「最後作戰」，警察廳更研擬派出執行斬首與反恐行動的特攻隊，最快8日上午就會出動前往位於首爾市龍山區漢南洞的總統官邸。

▼位於首爾市龍山區漢南洞的南韓總統官邸。（圖／達志影像）

▲南韓總統官邸警護處在官邸出入口停放4輛大型巴士作為「車牆」，阻攔公搜處與警方進入，目前已新增至7輛。（圖／VCG）

不過，總統官邸警護處將首位總統尹錫悅人身安全視為證明其存在價值的「天職」，因此在總統官邸周邊與漢南洞政府公館區（各政府首長的官邸之集結區）設下3道防線。警護處可動用的防守人力約1300人，包括警護處750名職員、陸軍首都防衛司令部55警備團300至400名兵力、33軍事警察警護隊150人。

《朝鮮日報》曾於7日前往總統官邸前實地探訪，發現漢南洞公館區域正門（第1道防線，距官邸正門500公尺）已經新增至7輛大型巴士阻擋，5輛車直放、2輛車橫放，大型巴士後方則是設置鐵絲網，且還有「人肉圍牆」阻擋；第2道防線，則是放置小型戰術車輛、大型休旅車以及人肉圍牆；至於最靠近官邸大門的第3道防線，則同樣有大型休旅車、人肉圍牆，圍著官邸設置鐵絲網。

▲金起炫、羅卿瑗（現改為羅景垣）等40多名執政黨國民力量國會議員聚集在總統官邸前，發表反對執行逮捕令之立場。（圖／達志影像／newscom）

總統官邸所用動的兵力，其可使用的武器，包括用來干擾無人機的設備、小型無人機探測雷達、多目的小型戰術車輛、手槍、步槍、衝鋒槍等。

隨著總統官邸警護處將周圍地區實施「要塞化」，媒體預估8日上午的逮捕行動將迎來一場血淋淋的「攻城戰」，由公搜處指揮的警察特攻隊（大部分成員擁有軍事背景）對上總統官邸警護處職員、陸軍首都防衛司令部軍力。

至於公搜處和警方可動用人力約為2800人，包括警察機動隊45支部隊2700人、警察特攻隊30人，以及負責執行逮捕令的刑警與搜查官。而其可動用的武器，包括無人機、裝甲車、特殊拖吊車（用來反制車牆）、手槍、自動步槍、衝鋒槍等。

▼南韓總統官邸警護處設置鐵絲網，阻攔公搜處與警方進入。（圖／VCG）

▲大批民眾聚集首爾市龍山區漢南洞，呼籲逮捕總統尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

總統官邸警護處可能將誓死捍衛總統。對此，警方內部關係人士透露，不排除以特殊妨害公務執行等罪，以現行犯名義一個一個逮捕警護處職員，甚至考慮直接逮捕警護處長朴鍾俊。另外，警方也考慮讓特攻隊的直升機降落在官邸，直接突破官邸警護處防線，以快速且安全的手段逮捕尹錫悅。

截至目前為止，漢南洞總統官邸前仍有支持逮捕、反對逮捕的兩派民眾聚集進行示威集會。因此，首爾西部法院、公搜處才會決定，暫時不對外公逮捕令的執行期限。高齡74歲的民眾林海順（音譯）表示，「就算展開槍戰，我也願意當砲灰！為了後代子孫，我死不足惜。一定要誓死阻止尹錫悅到逮捕。」